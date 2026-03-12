La FIFA publica un manual para padres a fin de ayudar a las familias a gestionar la relación con agentes en el fútbol juvenil

El manual proporciona herramientas prácticas a los progenitores de jugadores jóvenes

El recurso, elaborado por la FIFA junto con el Grupo de trabajo sobre los agentes de fútbol y la Universidad de Loughborough, incorpora orientación normativa y situaciones reales

Los padres ya tienen a su disposición una sección de formación sobre agentes

La FIFA ha elaborado un manual de formación para padres, en colaboración con el Grupo de trabajo sobre los agentes de fútbol y la Universidad de Loughborough. La publicación tiene como objetivo dotar a los progenitores de los conocimientos y las herramientas prácticas necesarias para tomar decisiones fundamentadas que prioricen el bienestar y el desarrollo a largo plazo de sus hijos.

Muchos jugadores jóvenes sueñan con ser algún día profesionales. A menudo, los agentes de fútbol detectan a menores prometedores durante su proceso de formación y contactan con ellos a fin de representarlos. Aunque esta circunstancia puede suponer una perspectiva atractiva para los jóvenes deportistas y sus familias, también plantea retos, especialmente para los padres, que deben gestionar el complejo y cambiante entorno normativo que rodea a los traspasos y la representación de jugadores.

El manual busca proporcionar a los progenitores información clara y comprensible que los ayude a reconocer estructuras legítimas dentro del fútbol y a evitar riesgos.

La publicación del recurso responde a la creciente preocupación de los últimos años, por ejemplo, a raíz de lamentables casos en los que personas haciéndose pasar por agentes de fútbol han contactado con menores y sus familias. Estas situaciones suelen incluir promesas infundadas de oportunidades, como pruebas, solicitudes de pagos a cambio de servicios no sujetos a honorarios, o el abono de importes por servicios que no llegan nunca a prestarse. Estas prácticas pueden poner en peligro no solo la seguridad financiera de las familias, sino también el bienestar de los jóvenes jugadores.

En cada sección del manual, los padres encontrarán información esencial, sugerencias de índole práctica, orientación normativa, consejos en materia de cumplimiento, recomendaciones, y guías sobre temas concretos, diseñadas para ayudarlos a gestionar situaciones reales que pueden surgir durante la trayectoria futbolística de sus hijos.

"Nos complace enormemente presentar una herramienta práctica y accesible diseñada para ayudar a los padres a tener un mejor conocimiento de cómo proteger a sus hijos en el mundo del fútbol y de cuáles son sus derechos —afirmó Patricio Varela, jefe del Departamento de Agentes de la FIFA—. Nuestro objetivo es capacitar a las familias en su relación con agentes, de modo que tomen decisiones fundamentadas que miren por sus hijos, velen por sus perspectivas de futuro en el deporte rey y, sobre todo, protejan su integridad y bienestar. El manual se ha elaborado expresamente para que resulte claro, se base en situaciones reales y se pueda aplicar en todo el mundo. No se limita a aspectos teóricos, sino que también proporciona consejos que pueden aplicar padres de cualquier lugar del planeta".