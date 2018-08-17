Prosigue el debate entre la FIFA y los agentes sobre la revisión del reglamento de intermediarios

La FIFA celebró en Zúrich una tercera sesión consultiva el 17 de agosto de 2018 con diversos agentes profesionales de fútbol para continuar el debate relativo a la revisión en curso del régimen de intermediarios.

La administración de la FIFA y el grupo de trabajo para el análisis del sistema de traspasos, constituido por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y del cual forman parte representantes de las confederaciones y las federaciones nacionales de fútbol, la Asociación de Clubes Europeos, la FIFPro y el Foro Mundial de Ligas de Fútbol, mantuvieron conversaciones con un grupo selecto de agentes, entre los que figuraban representantes de la Asociación de Agentes de Fútbol Europeos (EFAA).

Durante la sesión, se discutió una serie de posibles cambios concretos en el sistema de intermediarios en coordinación con los grupos de interés del fútbol. Las deliberaciones de la sesión se fundamentan en el trabajo realizado en las sesiones de abril y mayo, en las que se trataron el posible marco general del proyecto y los objetivos principales de la revisión concebidos por el grupo de trabajo para el análisis del sistema de traspasos.

Por medio de estas sesiones consultivas, se pretende tener en cuenta las opiniones de toda la comunidad futbolística y garantizar el consenso general en torno al proceso de revisión.

Las discusiones sobre el sistema de intermediarios se enmarcan en un proceso aún más amplio de la revisión del sistema de transferencias bajo la égida de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol.