La FIFA publica una nueva edición de la Guía para presentar solicitudes de jugadores menores de edad

La FIFA publica una versión actualizada de la Guía para presentar solicitudes de jugadores menores de edad

La nueva edición refleja las novedades reglamentarias y la creciente complejidad de los casos

La guía aporta mayor transparencia, seguridad jurídica y claridad en materia de traspasos internacionales de jugadores menores de edad

La FIFA, fiel a su compromiso con la protección de la juventud, la transparencia y la aplicación uniforme de la normativa reglamentaria, ha publicado una edición actualizada de la Guía para presentar solicitudes de jugadores menores de edad.

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) prohíbe estrictamente desde 2001 los traspasos internacionales de jugadores menores de 18 años, salvo en casos excepcionales muy concretos, a fin de garantizar la protección de los menores. En el régimen reglamentario vigente del RETJ, el traspaso internacional de un jugador menor de edad solo está permitido cuando concurre una de las seis excepciones específicas previstas y se obtiene la aprobación previa de la FIFA.

La versión actualizada refleja la evolución del marco reglamentario de la FIFA y de las decisiones adoptadas en este ámbito. Se ha publicado en respuesta al elevado y sostenido número de solicitudes, a la creciente complejidad factual y jurídica de los casos y a la necesidad de proporcionar a las partes interesadas directrices claras, prácticas y coherentes sobre los procedimientos aplicables y la documentación requerida.

En este contexto, la guía también recoge el marco de procedimiento que rige los casos sometidos al Tribunal del Fútbol de la FIFA. De conformidad con el Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol, las solicitudes de jugadores menores de edad deben incluir la documentación requerida en el sistema de correlación de transferencias (TMS), tal y como se describe en la guía. En este sentido, la guía es una parte fundamental de los requisitos de documentación aplicables y constituye una referencia autorizada para garantizar la integridad de las solicitudes y su debido análisis y resolución.

La nueva edición de la guía incluye, en particular:

i. un resumen estructurado del proceso de solicitud aplicable al traspaso internacional de menores de edad, a la primera inscripción de un menor que no tenga la nacionalidad del país de la federación solicitante y a la primera inscripción de un menor extranjero que haya residido de forma ininterrumpida durante al menos los últimos cinco años en el país de inscripción; ii. un desglose detallado de cada una de las excepciones aplicables a las solicitudes de menores y la documentación correspondiente exigida en cada caso; iii. una sección ampliada de preguntas frecuentes, basada en una extensa variedad de casos reales evaluados por la administración de la FIFA, con especial hincapié en los casos de mayor complejidad factual; y iv. materiales de referencia jurídicos y reglamentarios pertinentes, incluidas circulares de la FIFA y una selección de laudos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, que aportan contexto adicional sobre la interpretación y los fundamentos de la normativa aplicable.

Al consolidar en un único documento las directrices procedimentales, las aclaraciones basadas en casos concretos y las referencias reglamentarias, se ofrece un recurso práctico para los grupos de interés del fútbol.