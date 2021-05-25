La FIFA publica el primer análisis comparativo internacional centrado en las divisiones inferiores

El histórico Análisis comparativo de la FIFA de segunda y tercera división ya está disponible

Se fija en la situación actual de las competiciones de segunda y tercera categoría de todo el mundo

El informe abarca las ligas de las 25 primeras federaciones miembro de la FIFA

Aunque la cobertura mediática del fútbol de clubes se centra principalmente en la élite, la mayoría de ligas del planeta son de categoría inferior. En su afán por hacer del fútbol un deporte realmente global, la FIFA ha examinado el estado de las competiciones de segunda y tercera división de todo el mundo.

El Análisis comparativo de la FIFA de segunda y tercera división es un estudio de referencia sobre el funcionamiento de las competiciones de plata y de bronce, así como de los clubes participantes. El informe, publicado hoy, ofrece un resumen de la situación actual en estas ligas, sean profesionales o no.

Esta radiografía de cada uno de estos campeonatos presenta las tendencias que hay a nivel mundial en el fútbol profesional, más allá del poderío económico de las ligas punteras, desde el formato de la competición y el número de plazas en cada liga, pasando por los derechos del nombre y de emisión y las distintas maneras de implementar los mecanismos de solidaridad.

El informe engloba las ligas de las 25 primeras federaciones miembro de la FIFA, según la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola de abril de 2020, mes en el que se inició el proyecto. Se analizó un total de 51 competiciones: 25 campeonatos de segunda división y 26 de tercera. Todas las federaciones miembro del estudio cuentan con categorías de segunda y tercera división. Además, dos de ellas (Argentina y Gales) tienen sendas divisiones paralelas de tercera categoría en sus respectivos territorios.

Las 51 competiciones comprenden un total de 1316 clubes, de los cuales 464 (35 %) juegan en segunda división y 852 (65 %), en tercera. El mayor campeonato de segunda división tiene 35 clubes (Estados Unidos) y el más reducido, apenas ocho (Bélgica). La tercera división más numerosa cuenta con 102 clubes (España), y tres federaciones miembro (Estados Unidos, Chile y Dinamarca) presentan la tercera división con menos clubes (doce cada una).

Si bien es común que los jugadores de las segundas divisiones sean profesionales (en 23 de las 25, es decir, un 92 %) —los otros dos campeonatos son de nivel semiprofesional—, la tercera división es más diversa: diez campeonatos (39 %) son profesionales, cinco (19 %) son semiprofesionales, y los otros once (42 %), amateur.

Este estudio da visibilidad a otra área importante del ecosistema del fútbol y sentará las bases de otras iniciativas de informes en el futuro.