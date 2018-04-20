La FIFA mantiene conversaciones con agentes sobre la posible revisión del régimen de intermediarios

El viernes 20 de abril, la FIFA celebró en su sede en Zúrich una sesión consultiva sobre la colaboración con intermediarios y agentes en el ámbito del fútbol. El Grupo de trabajo para el análisis del sistema de traspasos, creado por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, ha constatado que el tema de los agentes tiene prioridad en la revisión que actualmente lleva a cabo del sistema de traspasos.

El grupo de trabajo está constituido por representantes de las confederaciones, incluida la UEFA, las federaciones nacionales de fútbol, la Asociación de Clubes Europeos, la FIFPro y el Foro Mundial de Ligas de Fútbol.

La sesión de hoy permitió a los integrantes del grupo y a la administración de la FIFA dialogar con un grupo de agentes y consultarlos sobre posibles reformas del régimen de intermediarios vigente.

La finalidad de las consultas es garantizar que la revisión se realice en colaboración y sea constructiva, teniendo en consideración las opiniones de los agentes, puesto que estos poseen información de primera mano sobre el mercado de fichajes.

En la sesión participaron agentes provenientes de todo el mundo.