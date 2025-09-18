La FIFA publica la edición de 2025 del Manual jurídico

La FIFA ha publicado hoy la versión de 2025 de su Manual jurídico , que reúne una vez más los últimos reglamentos, estatutos, documentos y circulares del órgano rector del fútbol mundial, y es una obra de referencia indispensable para el conjunto de la comunidad futbolística.

La edición de 2025 contiene los cambios y modificaciones recientes de los estatutos y normas más relevantes de la FIFA, incluidas las versiones actualizadas del Reglamento de Gobernanza de la FIFA, el Código Disciplinario de la FIFA, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y el Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, entre otros.