La FIFA publica la edición de 2025 del Manual jurídico

El documento incluye los últimos reglamentos, estatutos, documentos y circulares
Proporciona un valioso apoyo a la comunidad futbolística internacional
Se puede consultar íntegramente en: https://www.fifa.com/es/legal
La FIFA ha publicado hoy la versión de 2025 de su Manual jurídico, que reúne una vez más los últimos reglamentos, estatutos, documentos y circulares del órgano rector del fútbol mundial, y es una obra de referencia indispensable para el conjunto de la comunidad futbolística.
La edición de 2025 contiene los cambios y modificaciones recientes de los estatutos y normas más relevantes de la FIFA, incluidas las versiones actualizadas del Reglamento de Gobernanza de la FIFA, el Código Disciplinario de la FIFA, el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y el Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, entre otros.
El Manual jurídico de la FIFA se puede consultar en: https://www.fifa.com/es/legal.