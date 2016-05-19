FIFA organiza un seminario sobre las licencias de clubes en Etiopía

Varios representantes de clubes y federaciones del este, el oeste y el norte de África se han reunido en Adís Abeba (Etiopía) esta semana para asistir a un seminario organizado por la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Durante el 19 y el 20 de mayo, la sede principal de la Unión Africana albergará la última de una serie de jornadas dedicadas a la implantación de un sistema de licencias global, promovido por la FIFA y las confederaciones, y que tiene como objetivo profesionalizar las áreas técnicas, comerciales y de gobernabilidad en los clubes.

El acontecimiento de Adís Abeba congregará a representantes veteranos procedentes de Egipto, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenia, Liberia, Libia, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Tanzania, quienes intercambiarán experiencias y buenas prácticas para profesionalizar el fútbol de clubes en la región de la CAF.

"Se trata de una iniciativa importante que pondrá a disposición de todas las federaciones miembro, así como de los clubes, las ligas y los futbolistas participantes, las herramientas básicas para poner en funcionamiento el sistema de concesión de licencias a clubes —declaró Salihu Abubakar, director ejecutivo de la liga de fútbol profesional de Nigeria—. La liga de fútbol profesional de Nigeria ha tenido la suerte de ser una de las primeras de la CAF en implantar el sistema, por lo que ya estamos observando los resultados en los clubes dentro y fuera del campo. Queremos que las ligas y los equipos africanos sean más profesionales, y el sistema de licencias es precisamente la herramienta que necesitamos".

La FIFA está realizando consultas a un amplio grupo de partes interesadas dentro del fútbol, puesto que desea aprovechar la calidad y la experiencia del fútbol de clubes africano. Por ese motivo, esta actividad también cuenta con la presencia de mandatarios de la CAF, miembros de las ligas nacionales africanas, clubes y expertos en fútbol procedentes de Asia, Europa y el continente americano.

En palabras de James Johnson, director del Departamento de Fútbol Profesional de la FIFA, "la CAF ya ha adoptado el sistema de concesión de licencias a clubes; actualmente disponen de una licencia 61 clubes africanos de 26 federaciones miembro. Con estos seminarios, lo que pretendemos es ampliar nuestros planes de concesión de licencias mediante el intercambio de buenas prácticas; nuestro fin último es mejorar la situación del fútbol profesional y desarrollar este deporte en el continente africano, algo que, en definitiva, es la esencia de la misión de la FIFA".