Nuevo récord mundial de comisiones a intermediarios: 653 millones de USD

La FIFA acaba de publicar su informe Intermediaries in International Transfers 2019. En él se ofrece un resumen de la participación de los intermediarios en todos los fichajes internacionales realizados a través del Sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) durante 2019.
Datos destacados:
De los más de 17.000 fichajes completados hasta la fecha en el año en curso, en 3557 intervino al menos un intermediario.
Las cantidades abonadas en concepto de comisiones a los intermediarios hasta la fecha han alcanzado los 653.9 millones de USD, un 19.3 % más que durante todo 2018.
Más del 80 % de las comisiones abonadas a los intermediarios en todo el mundo procedieron en su conjunto de clubes de Alemania, España, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.
En lo que llevamos de 2019, los clubes portugueses han gastado en comisiones a intermediarios casi la mitad de lo invertido en primas de fichajes.
Desde el 1 de enero, 242 traspasos internacionales de jugadoras profesionales han contado con la intervención de al menos un intermediario. Comparado con 2018, la presencia de intermediarios de clubes es más del doble, y sus comisiones se han triplicado.
El informe también incluye datos sobre el promedio y la mediana de las comisiones de los intermediarios de clubes, información detallada en el ámbito de las confederaciones y las federaciones miembro, y comparaciones cronológicas con los años anteriores.
El informe Intermediaries in International Transfers 2019 puede descargarse gratuitamente haciendo clic en este enlace.
Los datos publicados en este informe han sido extraídos del ITMS, que utilizan las 211 federaciones miembro de la FIFA y más de 7.500 clubes profesionales de fútbol de todo el mundo para realizar sus traspasos internacionales de jugadores de fútbol profesional.