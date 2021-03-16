La FIFA lanza un Programa Mundial de Integridad para reforzar la lucha contra la manipulación de partidos 

El nuevo programa tiene por objeto impulsar la formación y reforzar la capacidad de protección de la integridad en las 211 federaciones miembro

El Programa Mundial de Integridad de la FIFA se ha desarrollado en colaboración con la UNODC

En marzo de 2021, se impartirán talleres virtuales para las federaciones miembro y sus oficiales de integridad

La FIFA, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha inaugurado hoy el Programa Mundial de Integridad, una iniciativa global muy completa destinada a proporcionar a las 211 federaciones miembro los conocimientos y las herramientas más útiles para luchar y prevenir la manipulación de partidos.

En consonancia tanto con la visión general de la FIFA de hacer que el fútbol sea realmente global y con su compromiso continuo de proteger y promover la integridad del fútbol, el Programa Mundial de Integridad de la FIFA está diseñado para mejorar la formación y desarrollar la capacidad de gestión de la integridad en las 211 federaciones miembro compartiendo los conocimientos y recursos más avanzados con los responsables de este ámbito.

Este programa también refleja el objetivo de la UNODC de apoyar a los gobiernos y organizaciones deportivas a la hora de proteger el deporte frente a la corrupción y el delito.

Con el objetivo de establecer iniciativas efectivas y sostenibles de integridad y lucha contra la corrupción a nivel local, este nuevo programa será implementado en el ámbito regional por cada confederación e incluirá una serie de seminarios virtuales de tres módulos que se impartirán a todas las federaciones miembro de la FIFA.

La primera edición del programa, dedicado a las federaciones miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, inició el primer módulo el 4 de marzo y continuará con el segundo el 16 de marzo.

En relación con el nuevo programa, el presidente de la FIFA Gianni Infantino declaró lo siguiente:

"La manipulación de partidos es algo muy real que amenaza la integridad y credibilidad del fútbol en muchos países del mundo. El Programa Mundial de Integridad de la FIFA, llevado adelante en estrecha colaboración con expertos de la UNODC y que se suma al trabajo continuo la FIFA en este frente, es otro paso importante de la FIFA para proteger la integridad del fútbol, y será muy importante para impartir formación y desarrollar capacidades dentro de las federaciones miembro con miras a combatir el amaño de partidos a nivel local".

Junto con el Programa Mundial de Integridad de la FIFA, el ente rector del fútbol también ha anunciado hoy que lanzará en breve la primera plataforma digital comunitaria del mundo dedicada exclusivamente a los oficiales de integridad de todas las federaciones miembro y confederaciones. Esta plataforma de acceso privado servirá como punto de encuentro de la red global de responsables de integridad y favorecerá el intercambio conocimientos, experiencias y buenas prácticas para prevenir la manipulación de partidos y promover la integridad en el fútbol.

El Programa Mundial de Integridad de la FIFA sigue la línea de La visión 2023: por un fútbol realmente global, que reafirma el compromiso de la FIFA en la lucha contra la manipulación de partidos mediante iniciativas de integridad y mecanismos de denuncia, y a través de la creación de programas de formación específicos.

Entre sus iniciativas de integridad actuales, la FIFA firmó un memorando de acuerdo con la UNODC en septiembre de 2020 para intensificar su colaboración y hacer frente común ante las amenazas que representan las actividades delictivas en el deporte.