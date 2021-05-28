La Comisión Disciplinaria de la FIFA sanciona a la Federación de Fútbol de las Islas Caimán y a su presidente Alfredo Whittaker

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación de Fútbol de las Islas Caimán (CIFA) y a su presidente, Alfredo Whittaker, por incumplir el artículo 16 (Orden y seguridad en los partidos), el artículo 12 (Conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales) y el artículo 11 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) del Código Disciplinario de la FIFA (edición de 2019). Esta última infracción está relacionada con el hecho de no haber respetado lo establecido en el documento de la FIFA "El regreso del fútbol: protocolo de partidos internacionales", interpretado de manera conjunta con el Reglamento de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ (incluye la "Normativa COVID-19").

La decisión está vinculada con el partido de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ disputado entre las Islas Caimán y Canadá el 29 de marzo de 2021 en Bradenton (EE. UU.). Se ha declarado a la CIFA culpable de no adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y seguridad de los participantes en el partido, y de haber incumplido y no haber implementado las medidas de seguridad exigidas por la FIFA.

En concreto, estaba previsto que el partido se disputara el 28 de marzo de 2021, pero hubo que posponerlo un día porque el Sr. Whittaker, responsable del equipo de la CIFA, no presentó los resultados de las pruebas PCR de los jugadores y miembros del cuerpo técnico de las Islas Caimán, como establece el protocolo.

Asimismo, a causa de su conducta, se ha declarado al Sr. Whittaker culpable de comportarse de manera incorrecta para con un miembro del equipo arbitral, así como de no haber demostrado respeto por las normas destinadas a garantizar la seguridad de los jugadores, los miembros de las delegaciones y los árbitros que participaron en el partido, teniendo en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19.

Como consecuencia, se ha sancionado a la CIFA con una multa de 50 000 CHF y se ha inhabilitado al Sr. Whittaker para participar en actividades oficiales relacionadas con los partidos competitivos de la selección nacional de la CIFA durante seis meses

En su decisión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tenido en cuenta los esfuerzos realizados por las federaciones miembro de la FIFA, las confederaciones y otros grupos de interés para velar por el regreso del fútbol durante la pandemia.