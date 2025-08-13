La Comisión Disciplinaria de la FIFA inicia un procedimiento contra Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, quien había sido inhabilitado por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses.

El procedimiento está relacionado con un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA al supuestamente no respetar la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA.