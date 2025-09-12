La FIFA publica el informe de las Comisiones Disciplinaria y de Ética 2024/2025

Los órganos judiciales de la FIFA han seguido operando con una eficiencia notable tras el traslado de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento a las oficinas de Miami en agosto del año pasado

El número de casos gestionados por la Comisión Disciplinaria, que superó los 3.400, ha aumentado considerablemente

La Comisión de Ética abrió 156 investigaciones, lo que pone de manifiesto el trabajo que realiza la FIFA para velar por el cumplimiento de los estándares y principios que recoge el Código de Ética de la FIFA

La FIFA ha publicado hoy el sexto informe anual de las actividades de sus comisiones independientes, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Apelación y la Comisión de Ética. El documento abarca la actividad realizada por estos órganos entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. La publicación del informe se enmarca en la labor continuada de la FIFA en pos de la transparencia en las operaciones de sus órganos judiciales.

La primera sección del informe recoge estadísticas exhaustivas de los más de 3400 casos gestionados por la Comisión Disciplinaria, cifra que supone un incremento de más del 200 % con respecto al periodo anterior.

Este aumento se debe en gran parte al creciente impacto operativo de la Cámara de Compensación de la FIFA, que ha permitido centralizar y automatizar los pagos entre clubes —sobre todo en materia de compensaciones por formación— desde su puesta en marcha en 2022. La Comisión Disciplinaria desempeña una labor fundamental a la hora de ejecutar el cumplimiento de dichas obligaciones financieras, incluida la imposición de sanciones a clubes y federaciones miembro de la FIFA que no cumplen con sus responsabilidades.

Los casos recibidos por la Comisión Disciplinaria abarcan diversas infracciones, incluidas las relacionadas con el incumplimiento de los reglamentos de competición, la protección de menores, la propiedad de derechos por parte de terceros, la manipulación de partidos, el dopaje y la ejecución de decisiones adoptadas por el Tribunal del Fútbol y el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Asimismo, la edición 2024/2025 del informe presenta un amplio resumen de las actividades que han llevado a cabo los dos órganos de la Comisión de Ética (de instrucción y de decisión), con información detallada sobre los tipos de casos gestionados, el origen de las disputas y las decisiones adoptadas.

Durante el periodo analizado en el informe se iniciaron un total de 156 investigaciones, lo que da buena muestra de la labor de la Comisión de Ética a la hora de evaluar y sancionar toda conducta que pudiera suponer una infracción del Código de Ética de la FIFA. Gracias a su estructura independiente y al rigor de sus procedimientos, la Comisión de Ética refuerza el compromiso de la FIFA con la defensa de la integridad en el fútbol.

La publicación de la sexta edición del informe se ajusta a los objetivos de la FIFA de incrementar la transparencia y mantener los elevados estándares que han fomentado y defendido sus órganos judiciales en los últimos años.

El informe puede consultarse aquí y en legal.fifa.com.