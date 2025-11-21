Decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA

Se expulsa al club Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana (LDF) 2025-26 y se desciende al primer equipo a la LDF Expansión a partir de la siguiente temporada por infringir el artículo 20 del CDF, tras participar en actividades vinculadas a la manipulación de partidos y competiciones de fútbol. Asimismo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha ordenado a la Federación de Fútbol de la República Dominicana que se ponga en contacto con la FIFA e implemente un plan educativo de prevención contra la manipulación de partidos y competiciones.