Los días 17 y 18 de noviembre, la Comisión Disciplinaria de la FIFA celebró dos sesiones en las que adoptó las siguientes decisiones:
Se inhabilita a Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses y se le impone una multa de 20 000 CHF por infringir el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA tras no cumplir con la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA el 15 de noviembre de 2024.
Se expulsa al club Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana (LDF) 2025-26 y se desciende al primer equipo a la LDF Expansión a partir de la siguiente temporada por infringir el artículo 20 del CDF, tras participar en actividades vinculadas a la manipulación de partidos y competiciones de fútbol. Asimismo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha ordenado a la Federación de Fútbol de la República Dominicana que se ponga en contacto con la FIFA e implemente un plan educativo de prevención contra la manipulación de partidos y competiciones.
Las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se han notificado hoy a las partes. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Las decisiones se pueden recurrir.