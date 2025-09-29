La Comisión Disciplinaria de la FIFA sanciona a la Federación Sudafricana de Fútbol

Por lo tanto, a raíz de esta alineación indebida, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado la derrota de la selección de Sudáfrica en dicho partido por 0-3.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. La decisión sobre la derrota del partido se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.