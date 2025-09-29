La Comisión Disciplinaria de la FIFA sanciona a la Federación Sudafricana de Fútbol
La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Sudafricana de Fútbol (SAFA) por alineación indebida del jugador Teboho Mokoena en el partido que Sudáfrica y Lesoto disputaron el 21 de marzo de 2025, correspondiente a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esto ha provocado el incumplimiento del art. 19 del Código Disciplinario de la FIFA y del art. 14 del Reglamento de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Por lo tanto, a raíz de esta alineación indebida, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado la derrota de la selección de Sudáfrica en dicho partido por 0-3.
Asimismo, la SAFA deberá abonar una multa de 10.000 CHF a la FIFA, y Teboho Mokoena ha recibido una advertencia.
La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes. En virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. La decisión sobre la derrota del partido se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.