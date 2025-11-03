La Comisión de Apelación de la FIFA sanciona a la Federación Malasia de Fútbol y a siete jugadores

La Comisión de Apelación de la FIFA ha fallado sobre los recursos de apelación que presentaron la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— contra la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

Tras analizar toda la documentación presentada y celebrar una vista, la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido desestimar los recursos de apelación y ratificar en su totalidad las sanciones impuestas a la FAM y a los siete jugadores:

La Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 CHF.

Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno.

Asimismo, a los jugadores mencionados se les impondrá una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol.

La decisión se ha notificado hoy a la FAM y a los jugadores, que disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada. Asimismo, tras esta notificación, las partes dispondrán de 21 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.