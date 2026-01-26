La FIFA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito unen sus fuerzas para luchar contra el amaño de partidos

El Programa Mundial de Integridad de la FIFA refuerza la lucha contra el amaño de partidos

El programa reúne a responsables de integridad de más de 85 federaciones miembro de la FIFA

La colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) aporta conocimiento adicional en este ámbito

La FIFA albergó en Miami (Florida) un encuentro decisivo para la protección del fútbol mundial mientras la segunda edición del Programa Mundial de Integridad de la FIFA continúa con su misión de proteger el deporte rey.

El curso práctico, que se celebró de manera presencial, reunió a más de 85 responsables de integridad de todo el mundo. El acto, impartido en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), representó un paso decisivo en la estrategia más amplia de la FIFA de dotar a las federaciones miembro de las herramientas y conocimientos necesarios más punteros para luchar contra el amaño de partidos.

El Programa Mundial de Integridad de la FIFA es una completa iniciativa de tres años de duración diseñada para reflejar las cambiantes realidades del amaño de partidos en el deporte. Su objetivo es promover una red mundial de profesionales, proporcionándoles los mejores conocimientos en la materia impartidos por un profesorado especializado en derecho del fútbol, directivos de la UNODC y expertos en la lucha contra el amaño de partidos.

El programa está especialmente diseñado para responsables de integridad o directivos representantes de las federaciones miembro de la FIFA en materia de integridad. Debido al trabajo que desempeñan, los participantes se encuentran en una posición ideal para aprovechar las herramientas, formación y recursos que ofrece el programa en el ámbito nacional para luchar contra el amaño de partidos y fortalecer la integridad del fútbol a todos los niveles.

Emilio García Silvero, director de la división de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, destacó la importancia de este pilar de la formación.

"El amaño de partidos es una de nuestras principales preocupaciones. Tenemos una estrategia a largo plazo que aborda el amaño de partidos, pero incluso en 2026, es un problema real a nivel mundial, regional y también nacional", explicó. "Y por eso estamos aquí: para compartir conocimientos, información y herramientas con nuestros responsables de integridad".

El programa, que echó a andar en marzo de 2025, cuenta con tres niveles (estándar, intermedio y avanzado) que permiten ajustar la formación a las distintas fases de desarrollo de las federaciones miembro. La sesión de Miami hizo las veces de componente práctico presencial del nivel estándar, tras una serie de clases online que sentaron las bases del conocimiento teórico.

En nivel estándar se centra en la creación de una estrategia de integridad, el marco deportivo, legal e internacional aplicable al amaño de partidos, formación y medidas de prevención, detección y uso de denunciantes y sanciones.

"La formación es un pilar en la lucha contra el amaño de partidos. La posibilidad de interactuar con más de 85 responsables de integridad de todo el mundo es vital para nosotros", añadió García Silvero. "Dotándolos de herramientas y formación, el punto de vista de expertos en amaño de partidos, seremos más ágiles a la hora de abordar asuntos relacionados con el amaño de partidos a nivel nacional".

Ronan O’Laoire, titular de la iniciativa de la ONU de lucha contra la corrupción y los delitos económicos en el deporte, puso de relieve lo esencial que resulta el enfoque del programa, dirigido a múltiples partes interesadas.

"El trabajo conjunto de la FIFA y la ONU facilita un paraguas que nos permite trabajar con las autoridades nacionales de justicia penal, con las autoridades nacionales del deporte, incluyendo por supuesto a la FIFA y a las federaciones miembro, y reunirlas en la misma sala para comprender que pueden trabajar conjuntamente para luchar contra algunas de las amenazas a las que se enfrenta el deporte, incluyendo el amaño de partidos", afirmó.

La reunión de Miami dejó patente que la lucha contra el amaño de partidos es un esfuerzo conjunto. Al dotar a los participantes de formación especializada, la FIFA y la UNODC están garantizando que la totalidad del ecosistema deportivo siga siendo un entorno seguro para los atletas, los aficionados y los inversores.