El grupo de trabajo de la FIFA en materia de integridad analiza sus avances en una sesión celebrada en Miami

Entre otros, la sesión contó con la participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation (FBI), la INTERPOL, la Concacaf, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Consejo de Europa, el Grupo de Copenhague, la Asociación Internacional de Integridad y Apuestas (IBIA por su denominación en inglés), United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) y la empresa Sportradar. Con el respaldo del grupo de trabajo, la FIFA supervisará en tiempo real tanto los mercados de apuestas como todo lo que suceda sobre el terreno de juego en todos los partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025™.