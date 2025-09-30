Un nivel de actividad sin precedentes pone de relieve la creciente relevancia del Tribunal del Fútbol de la FIFA

El Informe del Tribunal del Fútbol 2024/2025 da muestra de la importancia de los servicios que presta el organismo

El Tribunal del Fútbol y el Departamento de Disputas y Solicitudes Reglamentarias procesaron un total de 21.633 casos, solicitudes y consultas, una cifra récord

Ubicado ahora en Miami, el tribunal sigue prestando sus servicios a los grupos de interés del fútbol con eficiencia y máxima calidad

La FIFA ha publicado la cuarta edición del Informe del Tribunal del Fútbol, que recoge la actividad de la institución en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El documento repasa de forma exhaustiva la labor del Tribunal del Fútbol de la FIFA y del Departamento de Disputas y Solicitudes Reglamentarias, que se integra en la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA.

Durante el periodo analizado, el Tribunal del Fútbol procesó un número sin precedentes de disputas y solicitudes reglamentarias: nada menos que 21.633, una cifra que supera la del año anterior y que refleja la confianza continua en el sistema de resolución de disputas de la FIFA.

La FIFA sigue considerando prioritario el desarrollo de su marco reglamentario, tal y como se recoge en los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial: 2023-2027. Los hitos alcanzados durante el periodo que abarca el informe dan muestra de ello. El marco reglamentario provisional, que entró en vigor el 1 de enero de este año, introdujo enmiendas notables al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), mientras que el desarrollo del marco de las cámaras nacionales de resolución de disputas ya ha dado lugar al reconocimiento de diez de estas cámaras, lo que refuerza más si cabe el acceso a los procedimientos de resolución de disputas en el ámbito nacional.

El informe también marca el aniversario del traslado de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA a las oficinas de Miami (Estados Unidos). Este nuevo capítulo de la división refuerza el compromiso de la FIFA por estar presente en todas las regiones del mundo. Por su parte, el Tribunal del Fútbol seguirá prestando servicios de máxima calidad a grupos de interés de todo el planeta.

El Informe del Tribunal del Fútbol 2024/2025 se puede consultar aquí y en www.fifa.com/es/legal.