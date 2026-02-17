La FIFA publica el Informe Anual del TAS y del fútbol de 2025

La FIFA ha presentado la cuarta edición del Informe Anual del TAS y del fútbol, que recaba información detallada de la actividad en 2025.

Dicho informe resume la actividad de la FIFA en lo que concierne a los recursos interpuestos contra sus fallos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), así como una panorámica de los procedimientos arbitrales presentados ante este tribunal relacionados con el fútbol.

En 2025, las disputas en materia futbolística volvieron a protagonizar la mayoría de los casos registrados ante el TAS (un 77 %), por lo que siguen constituyendo la mayor parte del volumen de trabajo del tribunal.

El documento también ofrece un resumen de la jurisprudencia más destacada del TAS y del Tribunal Federal Suizo, extraído de losinformes trimestral de la FIFA sobre los laudos del TAS relacionados con el fútbol.

Como estipula el artículo 49 de los Estatutos de la FIFA, el TAS es el organismo competente para revisar y decidir en los recursos interpuestos contra los fallos adoptados por varios órganos de la FIFA. De esta forma es posible velar por que todos los grupos de interés del fútbol (federaciones miembro, confederaciones, futbolistas, clubes, árbitros, entrenadores y agentes, entre otros) tengan acceso a un tribunal de arbitraje independiente para resolver disputas y recurrir los fallos de la FIFA cuando corresponda.