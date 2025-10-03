La FIFA publica el Informe Antidopaje, que abarca de enero de 2024 a julio de 2025

El documento es un ejemplo del compromiso del organismo por proteger la integridad del fútbol

Se han efectuado casi 2000 controles de dopaje en las competiciones de la FIFA y en los torneos clasificatorios continentales para la Copa Mundial de la FIFA 26™

Jugadores de 160 de las 211 federaciones miembro se han sometido a controles, lo que demuestra el alcance mundial del programa

La FIFA ha publicado hoy la edición más reciente del Informe Antidopaje, referida al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2025. Como parte del compromiso de la FIFA de lograr la transparencia en sus actividades contra el dopaje, el informe recopila la labor que ha llevado a cabo el organismo durante un año y medio a la hora de recoger y analizar muestras.

La FIFA sigue teniendo el firme compromiso de garantizar que los resultados de las competiciones y partidos organizados por ella y sus grupos de interés se basen únicamente en méritos deportivos. En las competiciones de la FIFA y en los torneos clasificatorios continentales para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se realizaron casi 20.00 controles de dopaje, lo que refleja el compromiso de la FIFA de proteger la integridad del fútbol en todo el mundo.

El informe es una muestra del alcance mundial del programa, ya que durante el periodo analizado se llevaron a cabo controles a jugadores de 160 de las 211 federaciones miembro, lo que representa un 76 % de estas entidades.

Durante el periodo analizado, en concreto, en agosto, la Unidad Antidopaje de la FIFA se trasladó a Miami (Estados Unidos), junto con otros equipos que componen la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA. Dicha unidad supervisó varias actividades de antidopaje desde sus nuevas oficinas, que incluyen controles en competición y fuera de competición en los siguientes nueve actos y competiciones de gran calado de la FIFA:

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Dubái (EAU) 2024™

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024™

Copa Mundial de Futsal de la FIFA Uzbekistán 2024™

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024™

Copa Intercontinental de la FIFA 2024™

FIFAe Next Gen 2024

FIFAe Finals 2024

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Seychelles 2025™

Mundial de Clubes FIFA 2025™

Las iniciativas de la FIFA en materia de antidopaje no solo tratan de llevar a cabo controles y ejecutar el cumplimiento, sino que fomentan una cultura basada en valores de respeto, igualdad e integridad en el fútbol. Durante el periodo analizado, la FIFA siguió colaborando con las seis confederaciones y prestando su apoyo. El informe resalta la amplia y continua cooperación del organismo rector del fútbol mundial con la Concacaf y la OFC.

Los datos del informe provienen del sistema de gestión y administración antidopaje desarrollado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que tiene el objetivo de coordinar las actividades de este ámbito de todos los signatarios del Código de la AMA.

La lucha contra el dopaje es uno de los pilares fundamentales de la labor que realiza la FIFA para velar por la excelencia deportiva, la pasión y el juego limpio en el fútbol.

El informe se puede consultar en el siguiente enlace.