La FIFA refuerza su dispositivo mundial antidopaje con un curso de acreditación para responsables de control de dopaje

El curso representa un componente clave de la preparación operativa de la FIFA de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™

Aproximadamente 30 responsables de control de dopaje, procedentes de los seis continentes, participaron en sesiones especializadas y formación práctica sobre la toma de muestras de orina, sangre y gotas de sangre seca

Los asistentes tuvieron que superar un examen final de competencias para confirmar que cumplen los elevados estándares exigidos para ejercer como responsables de control de dopaje en competiciones de la FIFA

En el marco de los preparativos para las próximas citas mundialistas, la Unidad Antidopaje del órgano rector del fútbol organizó recientemente el curso de acreditación para responsables de control de dopaje en la sede de la FIFA en Zúrich. La jornada congregó a expertos de la FIFA con amplia experiencia y a nuevos profesionales en el ámbito antidopaje en un programa de formación teórica y práctica de un día de duración.

El componente teórico del curso profundizó en los principales ejes del programa antidopaje de la FIFA, como las funciones y responsabilidades de los responsables de control de dopaje, la logística de competiciones, los materiales y equipos para la toma de muestras, el uso de sistemas digitales, los procesos de análisis de laboratorio, las autorizaciones de uso terapéutico y los procedimientos de control tanto en competición como fuera de ella. Las sesiones estuvieron a cargo de expertos de la Unidad Antidopaje de la FIFA y de especialistas de reconocido prestigio internacional.

Estos espacios formativos brindaron a los responsables de control de dopaje la oportunidad de repasar y perfeccionar los procedimientos correctos en un entorno controlado, en consonancia con los niveles de coherencia y precisión exigidos por la FIFA. Los participantes tuvieron que superar un examen escrito de competencias como requisito para completar el curso y renovar u obtener su acreditación como responsables de control de dopaje para futuras competiciones de la FIFA. Únicamente quienes cumplan los estándares establecidos por la organización quedarán habilitados para ejercer estas funciones durante los próximos dos años.

Luis Villas-Boas, director de la Subdivisión de Órganos Judiciales de la FIFA, afirmó: "El curso de acreditación para responsables de control de dopaje constituye un pilar esencial del compromiso permanente de la FIFA con la protección de la integridad del fútbol a través de controles antidopaje sólidos, coherentes y armonizados a escala mundial. Este nivel de exigencia reviste una importancia especial ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este verano y de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™".