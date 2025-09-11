El Programa de innovación de la FIFA da a conocer avances e impulsa nuevos sistemas tecnológicas

Se han presentado cuatro desafíos en materia de innovación destinados a atraer propuestas tecnológicas al fútbol

Dos nuevos miembros se suman al programa en las áreas de sostenibilidad y tecnologías aplicadas al arbitraje

Las tecnologías de interacción con los aficionados se aplicaron durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™ con grandes resultados

La FIFA ha anunciado hoy los últimos avances del Programa de innovación de la FIFA, una plataforma destinada a construir el futuro del fútbol. El anuncio destaca los avances logrados y presenta nuevas oportunidades para que los proveedores de tecnología contribuyan a dicho objetivo.

A partir de febrero de este año, el programa ha intensificado sus actividades al facilitar pruebas en entornos reales, fomentar nuevas alianzas y ampliar su red de miembros.

Durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™, tres organizaciones —seleccionadas a través del sitio web de innovación de la FIFA— llevaron a cabo pruebas piloto de tecnologías de interacción con los aficionados. Las pruebas, que incluyeron desde plataformas digitales inmersivas hasta herramientas de interacción en tiempo real, permitieron obtener información valiosa para mejorar la experiencia de los aficionados dentro y fuera de los estadios.

Under the Football Video Support (FVS) challenge, FIFA evaluated multiple proposals for a cost-effective, stand-alone video support system tailored to competitions with more limited financial and human resources. A shortlist of 12 providers was drawn up and shared with FIFA Member Associations, several of which have embarked on, or are preparing, FVS trials in the coming months. This initiative reflects FIFA’s commitment to making officiating technologies more widely accessible. Asimismo, dos nuevas organizaciones se han integrado al grupo de miembros del Programa de innovación de la FIFA:

RSI Sports Group propone un sistema de césped de nueva generación que emplea materiales reciclables y técnicas de construcción innovadoras, con beneficios concretos en términos de sostenibilidad.

VBSV Ouigoal trabaja en una alternativa de bajo coste a la tecnología de sistemas de detección automática de goles, basada en cámaras integradas en la estructura de la portería.

Ambas entidades colaboran con la FIFA para seguir desarrollando y perfeccionando sus propuestas tecnológicas. De cara al futuro, la FIFA ha presentado cuatro nuevos desafíos de innovación centrados en la inteligencia artificial, el arbitraje y el desarrollo del talento. Se invita a compañías de todo el mundo, incluidas empresas emergentes o start-ups y organismos de investigación, a presentar sus propuestas a través del sitio web de innovación de la FIFA. Las postulaciones están abiertas para los siguientes desafíos:

A través de estos desafíos, la FIFA reafirma su compromiso de posicionar el Programa de innovación como una plataforma global clave para fomentar la tecnología, la sostenibilidad y el desarrollo del fútbol.

Las organizaciones interesadas pueden obtener más información sobre la iniciativa y presentar sus propuestas en la sección del Programa de innovación de la FIFA de Inside FIFA.