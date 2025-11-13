La colaboración es clave para el futuro del fútbol, dijo el secretario general de la FIFA durante la Conferencia sobre Innovación de la FIFA

Figuras del fútbol y líderes tecnológicos a nivel mundial se unieron en la primera Conferencia sobre Innovación de la FIFA, celebrada a lo largo de dos días en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza)

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA: "La colaboración es clave y espero que podamos abrir nuevos caminos juntos en los años venideros"

El Programa de Innovación de la FIFA se alinea con los Objetivos Estratégicos para el Fútbol Mundial: 2023-2027

"La colaboración es clave" entre la FIFA y las correspondientes partes interesadas, desde federaciones miembro de la FIFA a árbitros pasando por empresas tecnológicas e institutos de investigación, para innovar y hacer crecer el fútbol, afirmó Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, durante la primera Conferencia sobre Innovación de la FIFA.

Partes interesadas a nivel mundial provenientes de los ámbitos del fútbol y la tecnología se reunieron en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) con motivo de la conferencia de dos días de duración liderada por Johannes Holzmüller, director de Innovación de la FIFA, para examinar el éxito de las recientes innovaciones tecnológicas, como el uso de cámaras corporales por parte de los árbitros en el Mundial de Clubes FIFA 2025™, y establecer los próximos pasos a seguir.

"La innovación ha sido siempre una gran prioridad para mí, y desde que me convertí en secretario general hace algo más de un año, una de mis primeras decisiones fue de hecho crear una división de Innovación", explicó Grafström por videoconferencia. "Quería ampliar el alcance para incluir toda la innovación, porque el fútbol, pese a que pueda considerarse un deporte conservador, realmente ha acogido la tecnología con los brazos abiertos en los últimos años. Y todos ustedes tienen muchas oportunidades de contribuir y formar parte de este movimiento"

Y añadió: "Desde luego, la colaboración es clave. Y por eso la FIFA está aquí con todos ustedes para proporcionarles esta plataforma, y espero que podamos abrir nuevos caminos juntos en los años venideros".

Johannes Holzmüller reiteró la importancia de la colaboración durante su intervención.

"La innovación es un esfuerzo conjunto, y eso es importante", apuntó el director de Innovación. "La FIFA no puede hacerlo sola, necesitamos colaborar estrechamente con las federaciones miembro de la FIFA, las confederaciones, las ligas, empresas privadas, institutos de investigación, institutos de pruebas y otros, con el fin de desarrollar nuevas innovaciones para mejorar nuestro deporte".

Conferencia sobre Innovación de la FIFA en la Casa de la FIFA 03:09

Lanzado en 2024, el Programa de Innovación de la FIFA se alinea con los Objetivos Estratégicos para el Fútbol Mundial: 2023-2027, entre los que se incluye utilizar la tecnología para beneficiar todos los aspectos del fútbol.

Durante el Mundial de Clubes FIFA 2025, varios proveedores seleccionados a través del Portal de Innovación de la FIFA probaron con éxito innovaciones centradas en la experiencia de los aficionados, en especial plataformas digitales inmersivas y herramientas de interacción en tiempo real. Asimismo, sobre el césped el cuerpo arbitral contó con el apoyo de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego, mientras que la recopilación automatizada de datos basada en la inteligencia artificial permitió proporcionar información en tiempo real, y de una manera más económica, a las diferentes partes interesadas, como equipos participantes y titulares de los derechos audiovisuales.

Los delegados de la conferencia, que asistieron de forma presencial y virtual, recibieron información sobre estas innovaciones, además de examinar el sistema de revisión en vídeo (FVS por sus siglas en inglés), que ya se ha utilizado en recientes torneos juveniles de la FIFA y en otras competiciones a nivel nacional dentro de las federaciones miembro de la FIFA.

El FVS es un sistema de repeticiones de vídeo más asequible que el VAR, que requiere recursos tecnológicos, logísticos y humanos fuera del alcance de algunas federaciones miembro. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, se dirigió a los presentes y puso de relieve cómo las innovaciones como el FVS y el VAR pueden contribuir a que el fútbol sea más justo.

Sistema de revisión en vídeo 01:12

"No es positivo que el resultado de un partido pueda estar influido por una decisión errónea tomada de forma honesta por el árbitro. Así que la innovación tecnológica ayudó al fútbol, evita que ocurran errores graves. Definitivamente fue algo muy, muy importante y beneficioso", explicó, aunque recalcó que son los árbitros, y no la tecnología, los que tienen que seguir teniendo la última palabra.

"No debemos olvidar que la herramienta es algo que ayuda al humano a hacer su trabajo, y la decisión final sobre el terreno de juego, al igual que en muchos otros terrenos, debe seguir recayendo en el ser humano, en este caso, por supuesto, en el árbitro".

Un punto que Johannes Holzmüller ratificó: "Todas las herramientas giran en torno al ser humano, es decir, que vemos lo que podemos hacer para mejorar la experiencia futbolística para la gente dentro y fuera de la cancha".

Además del FVS, el uso de imágenes de televisión para el seguimiento de los jugadores y la estandarización de los terrenos de juego y la iluminación también se trataron con la FIFA con el fin de incrementar el uso de la tecnología en las 211 federaciones miembro.

"Uno de nuestros retos más grandes es democratizar la tecnología o democratizar la innovación", concluyó el director de Innovación de la FIFA. "Eso significa que sea lo que sea lo que incorporamos al fútbol, también intentamos siempre no incorporarlo solo al fútbol de élite, es decir, las ligas, clubes o [comunidades] con grandes presupuestos, sino hacerlo accesible también para los clubes más pequeños o con presupuestos más pequeños o ligas con presupuestos más pequeños, para que también puedan beneficiarse de estas herramientas de apoyo".