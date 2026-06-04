En el Mundial se estrenará este sistema pionero de puntuación de jugadores basado en datos, con clasificaciones actualizadas de los 100 mejores futbolistas después de cada partido

Se utilizarán puntuaciones objetivas para evaluar el rendimiento acumulado de los jugadores de campo en términos de ataque, creatividad y defensa, y el de los guardametas en otras dos categorías

Esta iniciativa es la primera gran colaboración mundial con Aramco, socio exclusivo de la FIFA para el sector de la energía

Cuando falta solo una semana para que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA ha presentado las Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, por gentileza de Aramco. Se trata de un sistema pionero, que usará un nuevo método basado en datos para evaluar y mostrar el rendimiento individual de los jugadores a lo largo de la competición.

El sistema, basado en su totalidad en los exclusivos y exhaustivos datos de partidos de la FIFA y en los algoritmos de inteligencia futbolística optimizados de la organización, proporcionará información objetiva sobre el rendimiento de los jugadores en distintas facetas básicas del juego.

El sistema ha sido creado por expertos en fútbol bajo la dirección de Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y usa los datos de rendimiento de la FIFA para reconocer las características y aportaciones individuales de los futbolistas de un modo que las estadísticas tradicionales no son capaces de mostrar.

Las Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, por gentileza de Aramco, se estrenarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 02:27

"El rendimiento dejará de ser algo meramente subjetivo. Con las nuevas Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, la actuación de cada jugador se analizará mediante datos objetivos de partidos en términos de ataque, creatividad y defensa, con lo que se establecerá un nuevo modelo general para la evaluación del rendimiento individual en el fútbol", ha declarado Wenger.

Por su parte, Khalid A. Al Zamil, vicepresidente primero de Comunicación Corporativa de Aramco, declaró lo siguiente: "En Aramco, los datos y la tecnología desempeñan una función esencial a la hora de impulsar la innovación en nuestra empresa y generar un cambio a gran escala. Estamos orgullosos de colaborar con la FIFA en este proyecto pionero basado en datos, que acercará a los aficionados al fútbol mediante información y análisis que enriquecerán su experiencia durante la Copa Mundial de la FIFA".

Las Clasificaciones de la FIFA del Rendimiento Acumulado, por gentileza de Aramco, brindarán a los aficionados, a la prensa y a las emisoras de retransmisión nuevas oportunidades de interactuar con la competición y con los jugadores más destacados del planeta, mediante descripciones, debates y análisis de expertos más detallados.

En todos los partidos, cada jugador de campo que cumpla el umbral de minutos disputados recibirá una puntuación de cero a diez por su actuación en tres facetas principales: ataque, creatividad y defensa. Los guardametas se evaluarán en función de dos categorías: posesión del balón y defensa de la portería.

Las clasificaciones se publicarán cuando finalice la primera jornada, una vez que todas las selecciones hayan disputado al menos un partido. A partir de ese momento, se actualizarán después de cada encuentro. La FIFA publicará clasificaciones con los 100 mejores jugadores de cada categoría, que reflejarán la actuación en cada partido y en el global de la competición. Las puntuaciones estarán disponibles a más tardar cuatro horas después de que finalice cada partido.