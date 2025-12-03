Se reúne por primera vez el Consejo Asesor de Accesibilidad antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Consejo Asesor, compuesto por siete miembros, incluye a destacados abogados y atletas con discapacidad

El Consejo se reunió en Miami, Florida, durante dos días en noviembre.

Las aportaciones del Consejo Asesor contribuirán al objetivo de la FIFA de hacer de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la más inclusiva y acogedora de la historia

Por primera vez habrá tres países anfitriones y 48 selecciones participantes. Habrá más partidos, más estadios, más aficionados y más espectadores que en cualquier otra Copa Mundial de la FIFA™ anterior. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Canadá, México y Estados Unidos tendrá un alcance sin precedentes ya que será un evento innovador que establecerá nuevos estándares en materia de diversidad e inclusión. Teniendo en cuenta esa amplitud histórica, la FIFA pretende garantizar que esos ambiciosos estándares se apliquen también en lo referente a la accesibilidad.

El 3 de diciembre, dos días antes del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Washington D. C., las Naciones Unidas conmemorarán el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2025. Lanzada en 1992, la iniciativa está diseñada para apoyar y llamar la atención sobre los aproximadamente 1.300 millones de personas que actualmente sufren una discapacidad importante. El tema de este año es "Fomentar sociedades inclusivas con las personas con discapacidad para promover el progreso social". La FIFA tiene un objetivo similar para la Copa Mundial de este próximo verano: hacer crecer el fútbol poniendo al alcance de todos su capacidad única para despertar alegría y su incomparable capacidad para crear un sentido de pertenencia genuino. Con ese fin, la FIFA convocó el mes pasado en Miami (Florida) una reunión de dos días de duración de su primer Consejo Asesor sobre Accesibilidad. Compuesto por siete miembros con discapacidad que gozan de renombre o han alcanzado logros destacados en sus respectivos campos, el Consejo proporcionó a la FIFA información y consejos personales de gran valor sobre cómo la Copa Mundial de Norteamérica del próximo año puede cumplir su promesa y alcanzar ese objetivo de ser inclusiva. En aras de la integración y la cooperación, estuvieron presentes representantes de cada uno de los tres países anfitriones.

Se reúne por primera vez el Consejo Asesor de Accesibilidad antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 03:16

"A menudo hay suposiciones que provienen de otras personas, otras personas que hablan en nombre de la comunidad", dijo Jeremy Lee Stone, miembro del Consejo Asesor, consultor, actor e instructor de intérpretes de lengua de signos estadounidense. "En cambio, queremos hablar por nosotros mismos como personas para que podamos tener voz. Y la FIFA nos permite expresar esa voz en un espacio seguro, algo que nos honra y que agradecemos enormemente". Los servicios o comodidades necesarios para garantizar que los aficionados con necesidades adicionales puedan moverse por el estadio durante el día del partido y disfrutar de la experiencia más inmersiva y agradable posible pueden pasar desapercibidos para quienes no necesitan ese apoyo. Sin embargo, pueden ser vitales para quienes sí lo necesitan. Al compartir las experiencias que han vivido, los miembros del Consejo Asesor pudieron contribuir a garantizar que todos los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA™ sean atendidos y tenidos en cuenta.

"El deporte es para todos, y cualquiera puede ser aficionado, incluidas las personas con discapacidad", afirmó Haley Moss, miembro del Consejo, abogada, autora, artista y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, a quien se le diagnosticó autismo. "Las personas con discapacidad constituyen un gran porcentaje de la población mundial y merecemos ser incluidos, vistos y escuchados, y bienvenidos, tanto si asistimos a los partidos como si los vemos desde casa, sin importar nada más".

Las posibles mejoras y adaptaciones son innumerables. Desde proporcionar información logística adicional antes del día del partido o formar al personal del estadio y a los voluntarios para que ayuden a los aficionados con discapacidad a orientarse, hasta salas sensoriales, tableros hápticos para personas ciegas o con baja visión e intérpretes de lengua de signos para personas sordas o con discapacidad auditiva. Hay multitud de formas de adaptar la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA a una gama más diversa de aficionados. "Es la Copa Mundial de la FIFA. Es un evento que todo el mundo espera y al que todo el mundo va a prestar atención", afirmó Emanuel Garibay Gómez, miembro del Consejo y director ejecutivo del Comité Paralímpico Mexicano. "El fútbol es el deporte con más aficionados por todo el mundo, y tenemos que conseguir que todos participen. Tenemos que hacer posible que todos puedan llegar a los estadios, a las sedes. Y, si hablamos de accesibilidad para personas con cualquier tipo de discapacidad, sin duda es algo que tenemos que hacer".

Lex Gillette, miembro del Consejo Asesor, es un saltador de longitud y triple salto ciego que ha ganado cinco medallas en los Juegos Paralímpicos y cuatro campeonatos mundiales. "Como persona con discapacidad, he asistido a varios eventos importantes, como la Super Bowl, el March Madness y otros similares. Así que tengo bastante experiencia en asistir a esos eventos", afirmó.

"Algunas de esas experiencias fueron increíbles, y otras podrían haber sido mejores", continuó Gillette. "Por eso, queremos asegurarnos de que la FIFA disponga de gran cantidad de conocimientos, información, orientación y asesoramiento que pueda utilizar, no solo para el próximo torneo, sino también en el futuro, porque esta va a seguir siendo una organización increíble que ofrece un producto que tanta gente de todo el mundo quiere venir a disfrutar". Muchos en Miami tenían en mente el largo plazo. La reunión del Consejo Asesor versó sobre la mejora de la accesibilidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero también sobre el compromiso de la FIFA con un nivel más elevado de inclusión y pertenencia en el futuro. Se trataba de acoger a todos los aficionados y garantizar que el fútbol realmente una al mundo.

"No se puede exagerar lo importante y monumental que es el mero hecho de tener este comité", afirmó Carla Qualtrough, miembro del Consejo, abogada y nadadora paralímpica que ganó varias medallas con Canadá antes de convertirse en diputada. "El simple hecho de poder cambiar el enfoque de la conversación [no solo] hacia el aspecto económico de la celebración de un megaevento deportivo, sino también hacia el aspecto social... Tenemos la oportunidad de promover objetivos de política social más amplios con solo estar presentes en la mesa y ser visibles para la gente".