La FIFA organizará un torneo amistoso de fútbol femenino en Emiratos Árabes Unidos

La competición, titulada "FIFA Unites: torneo femenino", contará con la participación de la selección afgana de refugiadas y los combinados de Chad, Emiratos Árabes Unidos y Libia

El torneo amistoso, que se disputará del 23 al 29 de octubre, tendrá formato de liguilla

La selección afgana de refugiadas se prepara para su primer partido

Como parte del compromiso de la FIFA de acercar el deporte rey a todo el planeta, se disputará una competición histórica de fútbol femenino en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), del jueves 23 al miércoles 29 de octubre, titulada "FIFA Unites: torneo femenino".

Esta iniciativa refuerza la labor del órgano rector del fútbol mundial por fomentar y proteger los derechos de todas las mujeres y niñas en el deporte, cumplir sus sueños y desarrollarse gracias al fútbol. Será la primera vez que la selección afgana de refugiadas participe en una competición internacional, y se medirá a los combinados de Chad, Emiratos Árabes Unidos y Libia. La selección de Emiratos Árabes Unidos, bajo la dirección de la neerlandesa Vera Pauw —que cuenta con una dilatada carrera—, buscará espolear su reciente progreso, mientras que las selecciones de Chad y Libia aspiran a entrar en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola.

"Para la FIFA es una prioridad garantizar que todas las mujeres tengan acceso al fútbol, lo que constituye un elemento fundamental para forjar el futuro de nuestro deporte", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Sabemos que el fútbol tiene un gran potencial, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Estos amistosos son mucho más que una competición, ya que simbolizan la esperanza y el progreso para las mujeres de todo el planeta. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos aquellos que están haciendo posible este torneo, entre ellos, la Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos, que, al albergar esta histórica competición, pondrá a las jugadoras en el centro de todas las miradas".