El papel crucial del responsable de Salvaguardia y Lucha contra la Discriminación de la sede, un puesto clave en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hay un responsable de Salvaguardia y Lucha contra la Discriminación de la sede en cada una de las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Su misión es la puesta en marcha de actividades de protección, lucha contra la discriminación e inclusión entre los aficionados

Su labor comienza con la apertura de puertas y termina una vez que el espectador se vuelve a su casa de manera segura

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será recordada como el mayor evento de la historia. Para contribuir a este éxito, se están implementando una serie de mejoras que lo corroboran tanto fuera como dentro del terreno de juego.

Muchas de estas medidas, en particular las orientadas a mejorar la acción en el terreno de juego, como la campaña No al Racismo, el gesto gesto de incidente racista para los jugadores y el procedimiento en tres niveles contra la discriminación, son bien conocidas por los aficionados de todo el mundo porque recibieron una amplia cobertura antes del torneo. Otras, sin embargo, pueden haber pasado desapercibidas. Un ejemplo claro es la designación de una persona específica responsable de garantizar que todos y cada uno de los espectadores y acreditados se sientan seguros en todo momento en los 16 estadios de la Copa Mundial de la FIFA™ de este año.

Desde esta histórica edición de 2026, la competición cuenta con la presencia de un responsable de Salvaguardia y Lucha contra la Discriminación en la sede (SAM por sus siglas en inglés). Su misión es poner en marcha, si fuera necesario, las actividades de protección, lucha contra la discriminación e inclusión en todos los encuentros que se celebren en cada uno de los estadios de las ciudades sedes durante el torneo.

"Durante los partidos hacemos prevención para que no ocurran incidentes racistas o que cualquier persona se sienta vulnerable ya sea a través de un abuso físico, verbal, emocional o sexual”, cuenta a Inside FIFA Rodrigo Quintanilla, el SAM en el Estadio de Monterrey, en México.

By staying alert and responsive, the SAM helps to “detect possible discriminatory incidents and support spectators and the security services respectively”, echoed Gerd Dembowski, FIFA’s Head of Human Rights & Discrimination. “Based on the FIFA World Cup 2026 Stadium Code of Conduct, FIFA allows general statements on human rights, while the display of discriminatory fan messages at FIFA World Cup 2026 stadiums is prohibited.”

“El SAM está alerta para detectar posibles incidentes discriminatorios y brindar apoyo a los espectadores y a los servicios de seguridad", añade Gerd Dembowski, jefe del Departamento de Derechos Humanos y Lucha contra la Discriminatción de la FIFA. "De acuerdo con el Código de Conducta de Estadio de la Copa Mundial de Fútbol (FWC26), la FIFA permite declaraciones generales sobre derechos humanos, pero prohíbe la exhibición de mensajes discriminatorios de los aficionados en los estadios”.

Quintanilla nos explicó el sistema implementado para atender a las decenas de miles de personas que acuden a cada encuentro.

"Antes de que comience el partido, apoyamos la revisión de banderas o pancartas en los puntos de acceso para evitar la entrada al estadio de cualquier contenido discriminatorio, ofensivo o políticamente incorrecto. Durante el partido, vigilamos lo que ocurre en las gradas y actuamos de inmediato ante cualquier incidente que se denuncie, como puede ser acoso, comportamiento inapropiado o comentarios racistas. Y, al sonar el pitido final, nos esforzamos por garantizar que los espectadores puedan salir y regresar a casa de la forma más segura posible.”

"Desde la adopción de la Política de Salvaguardia de la FIFA en marzo de 2026, el rol del SAM se ha convertido en algo obligatorio para los torneos FIFA de primer nivel", afirma Marie-laure Lemineur, jefa del Departamento de Salvaguardia y Protección de la Infancia. "Este cargo forma parte de la arquitectura más amplia implementada en las 16 sedes para crear un entorno más seguro fuera del terreno de juego durante la competición y ofrecer otra vía para que los poseedores de acreditaciones y los aficionados denuncien incidentes de abuso y acoso en persona y en tiempo real".

"El responsable desempeña un papel fundamental en la implementación de la aplicación SecureStadiumScan, que permite identificar el material permitido y prohibido para los aficionados", añade Gerd Dembowski.

La sensibilización es fundamental para cualquier iniciativa de prevención y, con ese fin, los asistentes son recibidos con anuncios por megafonía que explican el protocolo una vez que pasan por los tornos. Asimismo, se encuentran con decenas de carteles por todo el recinto que detallan los pasos a seguir en caso de abuso, acoso o cualquier otra preocupación".

"Desde que entra el aficionado, escucha audios o ve los carteles. Sabe cómo reportar cualquier incidente y es consciente de que cualquier persona de FIFA o de seguridad en el estadio es un punto de ayuda para llegar hasta mí", añade Quintanilla.

Una vez el balón comienza a rodar y los miles de asistentes al estadio siguen el partido, el rol del SAM cobra más protagonismo, aunque atender todos los puntos del estadio no es nada sencillo. Es por eso que necesita de un factor clave: la ayuda de las diferentes áreas funcionales de la FIFA en el estadio.

"Contamos con el equipo de seguridad. Aparte de a la entrada, ya en el estadio nos apoyan bastante en detectar quienes son las personas o grupos vulnerables, y así estar muy atento a cualquier incidente que pudiera ocurrir", nos cuenta Quintanilla.

También destaca la importancia de la tecnología: "Tenemos mucha comunicación con la persona que tiene acceso a las pantallas en el estadio para que en el caso de que haya un tema de racismo, puedan reproducir un vídeo que explique que no se va a tolerar ningún tipo de acto racista", añade.

Y es que los SAM también pueden pasar a la acción en el caso de que se detecte algún incidente racista, violento o discriminatorio."Lo primero es asegurarnos de que la víctima esté en un lugar seguro. La protegemos, explicamos quienes somos, en mi caso, me presento. Se le dice que todo va a estar bien y que vamos a apoyarla y hacer la investigación correspondiente. Siempre acompañados de un equipo de seguridad".

Esta protección no solo se queda a los aficionados en la cancha. También se tiene en cuenta a los que ven los partidos desde cualquier lugar del mundo por televisión, por lo que se controla lo que aparece en las imágenes.

"En el caso de las banderas o mensajes, se habla con la persona y se le explican las razones por las que no lo puede desplegar”, explica Quintanilla. "El mensaje que se le da es claro: tiene que guardar la bandera o de lo contrario se le va a solicitar que salga del estadio o que se le dé al equipo de seguridad para deshacerse de ella".

Estos esfuerzos dan testimonio del énfasis que la FIFA se esmera en evolucionar al ritmo de la sociedad y en liderar el camino en materia de protección e inclusión en el mundo del deporte. Los tiempos cambian, y es fundamental que estos cambios se reflejen en los estadios para cumplir con la promesa de que la Copa Mundial de la FIFA más grande hasta la fecha sea recordada también como la más inclusiva.

“A veces pretendemos como sociedad que el fútbol sea solo un juego, pero en realidad es algo mucho más importante. Es algo que une a todo el mundo y nuestro compromiso es asegurar que todos puedan disfrutar de este evento”, asegura Quintanilla.

Un rol que va de la mano de la campaña Football Unites the World de la FIFA, que se puede ver en todos los estadios, en los brazaletes de los capitanes o en las pantallas, y que pretende inspirar, unir y fomentar el desarrollo a través del fútbol y tiene el poder de unir a todas las personas del mundo.

Volviendo al nuevo rol, en palabras de la Sra. Lemineur, la figura del SAM "refleja la prioridad que la FIFA otorga a la protección y la lucha contra la discriminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Nos permite fortalecer nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de protección y lucha contra la discriminación de manera más eficaz y en estrecha colaboración con otras áreas funcionales pertinentes".