Una nueva formación sobre salvaguardia en Nepal beneficiará al conjunto de la sociedad

La Federación Nepalí de Fútbol (ANFA) pone en marcha un plan nacional de salvaguardia con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA

El objetivo de la iniciativa es mejorar la seguridad en el fútbol y cambiar ciertas actitudes sociales

La formación sobre salvaguardia se impartirá en consonancia con una nueva competición nacional de categoría sub-14

Con la ayuda de los fondos del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, la Federación Nepalí de Fútbol (ANFA) ha puesto en marcha un plan de salvaguardia completo y oficial que se implementará en todo el país.

En los últimos tiempos, la participación femenina ha experimentado un repunte en Nepal gracias a la labor de la ANFA y a su participación en programas de la FIFA. El plan de salvaguardia nacional es el siguiente paso para garantizar que todas las personas puedan disfrutar del fútbol en condiciones seguras.

Algunas tradiciones, como el chhaupadi y el deuki, no se han erradicado del todo y el empoderamiento de la mujer sigue siendo una prioridad en este país asiático. Teniendo en cuenta todos estos factores, el plan de salvaguardia pretende abordar el cambio no solo en actitudes relacionadas con el fútbol, sino con la sociedad en general.

La primera etapa de esta iniciativa consiste en sesiones de formación para 49 responsables de salvaguardia, todas ellas mujeres, que representan a cada una de las federaciones de fútbol de distrito de la ANFA.

"Este programa es un importante paso hacia el fomento de entornos seguros e inclusivos en el fútbol por medio del empoderamiento de mujeres en el fútbol base —declaró Kripa Sharma, responsable de salvaguardia de la ANFA—. Gracias a nuestra cooperación, el movimiento para crear un espacio futbolístico seguro es cada vez más fuerte". Las sesiones de formación se han diseñado para dotar a las participantes de los conocimientos y las herramientas necesarias para garantizar que estas competiciones se organicen con la seguridad de los niños como máxima prioridad. Las responsables de salvaguardia aprenderán a evaluar riesgos y actuar ante cualquier sospecha, iniciar sesiones de sensibilización con jugadores, colaborar con el gobierno local y proceder de manera empática y proactiva como referentes comunitarias.

Tras obtener la titulación, las responsables de salvaguardia impartirán seminarios en sus respectivos distritos sobre la detección de abusos, mecanismos de denuncia, derechos de niños y niñas, y concienciación comunitaria. El objetivo de la ANFA es transformar la mentalidad reaccionaria mediante la integración del deporte en la formación de salvaguardia.

Este proyecto se ajusta a los objetivos de responsabilidad social estipulados en los Objetivos estratégicos de la FIFA, y vela por que la salvaguardia se implemente en todos los estamentos del fútbol. La FIFA tiene el firme compromiso de garantizar que los niños y las personas vulnerables que practiquen nuestro deporte tengan derecho a hacerlo en un entorno seguro y agradable, en el que no se toleren conductas dañinas.