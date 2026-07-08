FIFA

Lo último en Salvaguardia

Surplus food from six FIFA World Cup 2026™ matchdays at Philadelphia Stadium was redirected to local families
Organización
Los alimentos donados durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ brindan un impulso a la comunidad de Filadelfia
8 jul 2026
GUADALUPE, MEXICO - JUNE 24: adidas Campaign Flag Youth Programme, Coca-Cola National Flag Carriers as part of the Coca-Cola Youth Programme, Mengniu Flag Bearers as part of the Youth Programme during the FIFA World Cup 2026 Group A match between South Africa and Korea Republic at Monterrey Stadium on June 24, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
Salvaguardia
El papel crucial del responsable de Salvaguardia y Lucha contra la Discriminación de la sede, un puesto clave en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
29 jun 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 27: Visit to FIFA by the Council of Europe Committee of Ministers at the Home of FIFA on May 27, 2026 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
Organización
Una delegación del Comité de Ministros del Consejo de Europa visita la sede de la FIFA
27 may 2026
BAYAMON, PUERTO RICO - MARCH 28: Players of Puerto Rico celebrate with the first place trophy after winning the FIFA Series 2026 final match between US Virgin Islands and Puerto Rico at Estadio Juan Ramón Loubriel on March 28, 2026 in Bayamon, Puerto Rico. (Photo by Raul Sifuentes - FIFA/FIFA via Getty Images)
Federaciones miembro
Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en marzo
10 abr 2026
FIFA and GIZ initiative - Women's football
Fútbol Femenino
El seminario en línea organizado por la FIFA, la GIZ y La Guilde resalta la capacidad del fútbol femenino de impulsar cambios sociales duraderos
8 abr 2026
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 23: Children play soccer in Soweto township on June 23, 2009 in Johannesburg, South Africa. South Africa is currently hosting the FIFA Confederations Cup tournament (Photo by Jeff Mitchell - FIFA/FIFA via Getty Images)
Consejo de la FIFA
La FIFA publica su histórica política de salvaguardia, que refuerza la protección en el fútbol mundial
2 abr 2026
KYRGYZ REPUBLIC - MARCH 24: FIFA Talent Development Scheme in Kyrgyz Republic. (Photo supplied by Kyrgyz Football Union)
Desarrollo del talento
La República Kirguisa da otro paso adelante con un evento de élite de su academia de la FIFA
25 mar 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 19: FIFA Council Meeting on March 19, 2026 at House of FIFA in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
Consejo de la FIFA
El Consejo de la FIFA resalta la capacidad del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA™ para tender puentes y fomentar la paz
19 mar 2026
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 11: FIFA Safeguarding Summit at the Home of FIFA on March 11, 2026 in Zurich, Switzerland. (Photo by Marcio Machado/FIFA)
Salvaguardia
Guardianes del fútbol: la segunda cumbre de salvaguardia de la FIFA homenajea a los nuevos graduados
14 mar 2026
Legal
La FIFA publica un manual para padres a fin de ayudar a las familias a gestionar la relación con agentes en el fútbol juvenil
12 mar 2026
FIFA publishes new edition of Guide to Submitting a Minor Application
Legal
La FIFA publica una nueva edición de la Guía para presentar solicitudes de jugadores menores de edad
18 feb 2026
FIFA Talent Academy Milestone Event in Anguilla
Desarrollo del talento
El histórico acto de la academia de la FIFA en Anguila es "un sueño hecho realidad"
27 ene 2026
YourSide officially launches to strengthen the combat against abuse in football
Responsabilidad social
Se anuncia la puesta en marcha de YourSide, una unidad que ofrecerá apoyo y asistencia a las personas que hayan sufrido agresiones en el fútbol
8 oct 2025
The All Nepal Football Association (ANFA), with the support of funding from the FIFA Forward Development Programme, is launching a comprehensive and formal safeguarding plan to be implemented nationwide
Salvaguardia
Una nueva formación sobre salvaguardia en Nepal beneficiará al conjunto de la sociedad
25 ago 2025
BURTON UPON TRENT, ENGLAND - MAY 22: General images during the FIFA Guardians conference at St George's Park on May 22, 2025 in Burton upon Trent, England. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
Salvaguardia
Creación de espacios seguros para todas las personas: la FIFA organiza seminarios sobre salvaguardia en Marruecos, Inglaterra y Paraguay
15 ago 2025
PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 01: A sign against abuse is displayed in the Denmark dressing room prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group D match between Haiti and Denmark at Perth Rectangular Stadium on August 01, 2023 in Perth / Boorloo, Australia. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
Salvaguardia
La FIFA, el Consejo de Deportes de la Unión Africana y la CAF mantienen interesantes debates en materia de salvaguardia
12 jun 2025
ZURICH, SWITZERLAND - MAY 21: FIFA Secretary General Mattias Grafström during a meeting with Delegation of the Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) at the Home of FIFA on May 21, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Organización
La Comisión del Consejo de Europa visita la sede de la FIFA para reafirmar su colaboración
23 may 2025
Rome, Italy - February 2: FIFA President Gianni Infantino at World Leaders Summit on Children's Rights on February 2, 2025 in Rome.
Presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA afirma en la cumbre por los derechos de los niños que "el fútbol es una herramienta educativa mágica"
5 feb 2025
MARRAKECH, MOROCCO - SEPTEMBER 15: Local Moroccan boys play a game of football on September 15, 2014 in Marrakech, Morocco. (Photo by Matthew Lewis/Getty Images)
Fundación FIFA
La Fundación FIFA crea la Unidad de Apoyo al Fútbol Seguro
13 dic 2024
NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 24: FIFA President Gianni Infantino meets with European Council Secretary general Alain Berset on September 26, 2024 in New York, United States. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
Presidente de la FIFA
Gianni Infantino se reúne con el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, para fomentar la colaboración entre ambas instituciones
27 sept 2024
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 25: Award presentation during the FIFA Safeguarding Summit at HoF, Home of FIFA on October 25, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
Salvaguardia
El curso Fundamentos de salvaguardia del programa FIFA Guardians™ celebra el Día del Deporte Seguro con una cifra de alumnos señalada 
8 ago 2024
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