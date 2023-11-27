Un momento para la historia: un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuenta con un equipo médico compuesto íntegramente por mujeres

El partido entre Alemania y Curasao fue el primero en contar con un equipo médico exclusivamente femenino

El Dr. Andrew Massey, director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA, elogió el "fantástico ejemplo"

Espera que inspire a más mujeres a asumir roles de liderazgo en la medicina en el fútbol

El partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Alemania y Curasao hizo historia en más de un sentido. Además de ser el primer partido de la selección caribeña en la competición, también fue el primero en contar con un equipo médico exclusivamente femenino.

El equipo médico en el terreno de juego, integrado por la Dra. Emma Lunan (Médica de Partido de la FIFA), la Dra. Suzanne Huurman (Médica de la selección de Curasao), la Dra. Silja Schwarz (Médica de la selección de Alemania) y la Dra. Carrie Bakunas (Médica de Urgencias), junto con la Dra. Kerry Peek (observadora de lesiones), hicieron historia en Houston el 14 de junio.

El Dr. Andrew Massey, director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA, expresó su esperanza de que inspire a más mujeres a asumir roles de liderazgo en la medicina en el fútbol.

"¡Qué coincidencia tan fabulosa! Nuestra misión en la FIFA es establecer estándares en atención clínica y gobernanza, construir una comunidad mundial de medicina en el fútbol, ​​llevar a cabo y facilitar investigación y educación de gran impacto, y promover la equidad y la diversidad en el acceso al conocimiento de la medicina del fútbol", afirmó.

"Este es un ejemplo fantástico de excelentes profesionales clínicos que brindan atención experta. Realmente necesitamos promover esto aún más y alentar a más mujeres a acceder a puestos de liderazgo médico en la medicina del fútbol".

La Dra. Emma Lunan agregó: "Es un privilegio tener la oportunidad de trabajar en la FIFA en un escenario como la Copa Mundial. Compartir esta experiencia con otras mujeres que han progresado tan bien en sus carreras es una alegría inmensa."