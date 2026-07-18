Jóvenes futbolistas aprenden a realizar la reanimación cardiopulmonar, un sencillo procedimiento que salva vidas

El minicampo de FIFA Arena en el Central Park fue el escenario de una sesión formativa de fútbol y salud

En el acto participaron los FIFA Legends Cafú, Hristo Stoichkov y John Terry

Según el doctor Andrew Massey, director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA, la reanimación cardiopulmonar es una maniobra que se aprende en cuestión de minutos

La maniobra de la reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que puede salvar vidas, y un grupo de jóvenes futbolistas aprendieron a realizarla durante una sesión en el Central Park de Nueva York como parte de la estrategia de la FIFA de fomentar la salud a través del fútbol. La sesión se celebró en el minicampo de FIFA Arena inaugurado justo antes de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA™ y contó con la presencia de los FIFA Legends Cafú, campeón del mundo con Brasil, el excapitán de Inglaterra John Terry y la leyenda búlgara Hristo Stoichkov.

Jóvenes futbolistas aprenden a realizar la reanimación cardiopulmonar 02:51

"El fútbol va mucho más allá de lo que ocurre en el terreno de juego, puesto que enseña aptitudes para la vida, constancia, ética de trabajo, cooperación y habilidades sociales, y la formación en reanimación cardiopulmonar se inscribe en estas enseñanzas. Se trata de un sencillo procedimiento que se aprende en cuestión de minutos y que pude salvar vidas si se efectúa adecuadamente —ha declarado el doctor Andrew Massey, director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA—. Basta con que un solo niño salga de esta sesión sabiendo cómo practicar la reanimación cardiopulmonar y hable de ello con sus familiares o su entorno. A su vez, estas personas serán conscientes de lo fácil que es realizar la maniobra y quizás se animen a acudir a espacios públicos como este para aprender la técnica, ponerla en práctica y llegar incluso a salvar vidas".

En la actividad participaron jugadores adscritos a Street Soccer USA, una organización sin ánimo de lucro con presencia en 16 ciudades estadounidenses, que ayuda a más de 75 000 jóvenes procedentes de algunos de los barrios más desfavorecidos del país.

"Es fundamental que estos chicos aprendan una maniobra tan importante para la vida humana, igual que yo la aprendí en el colegio a su edad —destaca John Terry—. Ojalá no ocurra nunca, pero, en caso de que se produzca una situación de emergencia, lo más importante es mantener la calma, recordar lo aprendido y saber cómo proceder. Se trata de una maniobra que salva vidas y que, una vez asimilada, resulta útil para siempre".

El minicampo de FIFA Arena, inaugurado el 8 de junio de 2026, forma parte de una red de 26 minicampos que se abrirán por toda la ciudad.

"Instalaciones como esta son espacios seguros para los niños, y un punto de encuentro cotidiano en el que la gente de los barrios puede jugar gratis al fútbol —señala Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro de la FIFA—. Además, el proyecto FIFA Arena promueve un estilo de vida saludable y todo tipo de actividades sobre el cuidado de la salud, como la que hoy estamos llevando a cabo".