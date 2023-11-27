España hace historia al frente de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

La actual campeona del mundo lidera la tabla y logra su mejor marca histórica

Alemania supera a Inglaterra y entra en el podio

198 federaciones miembro de la FIFA vuelven a figurar en el ranking al igual que en diciembre de 2025

Dos meses después de la última edición, se publica una nueva Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola. Varias selecciones ya tienen su puesto asegurado en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™.

En total, se han disputado 119 encuentros. En Europa y Sudamérica se han jugado numerosos partidos de la fase de clasificación para la cita mundialista del próximo año y en África se han celebrado algunos duelos preolímpicos, que han traído novedades a la clasificación.

España (1.ª, sin cambios), tras dos convincentes triunfos ante Islandia e Inglaterra y su clasificación para el Mundial, logra su mejor marca histórica al frente de una tabla a cuyo podio entra Alemania (3.ª, +1), por detrás de Estados Unidos (2.ª, sin cambios), tras intercambiar posiciones con Inglaterra (4.ª, -1), a la que apenas supera en dos puntos. Algo similar ha pasado entre Francia (6.ª, +1) y Brasil (7.ª, -1). Estos son los únicos movimientos entre las diez mejores clasificadas, a la que se acerca cada vez más la RDP de Corea (11.ª, sin cambios ), que se queda a poco más de un punto de asaltar el top 10.

Entre las novedades, destaca la mejor clasificación histórica de la República de Irlanda (21.ª, +2), así como Turquía (46.ª, +5), que entra por primera vez entre las mejores 50, y Moldavia (119.ª, +14), que merece una mención especial tras sumar casi 40 puntos y escalar catorce posiciones, más que ninguna otra selección en los últimos dos meses.

Además, Haití (47.ª, +2), Camboya (113.ª, +4) y Arabia Saudí (157.ª, +3) han mejorado su mejor puesto en la historia de la clasificación, mientras que Sudán aparece por primera vez en el ranking, en el puesto 194. La parte negativa la protagonizan Baréin (116.ª, -8) y Georgia (132.ª, -7).

Por último, Sudán[JL1] (194.ª, sin cambios) se enfrentó dos veces a Comoras (187.ª, +2) en la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos, y aunque no logró marcar ni un solo gol y encajó 30, consiguió entrar en la clasificación y se sitúa justo por delante de su vecino Sudán del Sur (195.ª, -1). De este modo, la clasificación vuelve a contar, como en diciembre de 2025, con la cifra récord de 198 federaciones miembro de la FIFA.

Primer puesto España (sin cambios) Entradas a las diez mejores Ninguna Salidas de las diez mejores Ninguna Número de partidos jugados 119 Selecciones que más partidos han jugado Bangladés e India (4 partidos) Selección que más puntos ha sumado Mauricio (41.74 puntos) Selección que más puestos han subido Moldavia (14 puestos) Selección que más puntos ha perdido Yibuti (41.74 puntos) Selección que más puestos ha bajado Baréin (8 puestos) Nueva selección en la clasificación Sudán Selecciones que salen de la clasificación Ninguna