FIFA

Clasificación Mundial - Últimas noticias

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Clasificación masculina
La campeona España vuelve al liderato de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
20 jul 2026
MALLORCA, SPAIN - JUNE 05: Alexia Putellas of Spain celebrates scoring her team's second goal with teammate Salma Paralluelo during the FIFA Women's World Cup 2027 Qualifier match between Spain and England at Estadi de Son Moix on June 05, 2026 in Mallorca, Spain. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)
Fútbol Femenino
España hace historia al frente de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola
16 jun 2026
AUBURN, ALABAMA - JUNE 09: Thiago Almada of Argentina celebrates with Lionel Messi and Rodrigo De Paul after scoring the team's third goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 09, 2026 in Auburn, Alabama. (Photo by Todd Kirkland/Getty Images)
Clasificación masculina
Argentina se coloca de nuevo líder de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
11 jun 2026
BRATISLAVA, SLOVAKIA - MARCH 26: Dion Gallapeni of Kosovo celebrates after winning the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Slovakia and Kosovo at Narodny Futbalovy Stadion on March 26, 2026 in Bratislava, Slovakia. (Photo by Matej Sagan/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Federaciones miembro
Kosovo: Diez años de crecimiento en la escena internacional
13 may 2026
LONDON, ENGLAND - APRIL 14: Lauren Hemp of England celebrates scoring her team's first goal with teammate Alex Greenwood during the 2027 FIFA Women's World Cup Qualifier between England and Spain at Wembley Stadium on April 14, 2026 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
Clasificación Femenina
Muchos movimientos entre las primeras clasificadas en la nueva edición de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola
21 abr 2026
LANDOVER, MARYLAND - MARCH 29: Desire Doue of France celebrates scoring his team's third goal during the international friendly match between Colombia and France at Northwest Stadium on March 29, 2026 in Landover, Maryland. (Photo by Hannah Foslien/Getty Images)
Clasificación masculina
Francia regresa a lo más alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
1 abr 2026
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Clasificación Mundial FIFA
La Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, tanto en su versión masculina como femenina, se actualizará en tiempo real durante los partidos de selecciones
18 mar 2026
Ismaila Sarr of Senegal and Abdessmad Ezzalzouli of Morocco battle for the ball during the AFCON final between Morocco and Senegal at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco on January 18, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Clasificación masculina
Marruecos y Senegal protagonizan la nueva Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
19 ene 2026
Mikel Merino of Spain celebrates a goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Bulgaria at Jose Zorrilla Stadium in Valladolid, Spain, on October 14. (Photo by Guille Martinez/f22photo/NurPhoto via Getty Images) (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images)
Clasificación masculina
España termina 2025 en lo alto de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola; Jordania asciende
22 dic 2025
MADRID, SPAIN - DECEMBER 02: Claudia Pina of Spain celebrates scoring her team's third goal during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Estadio Metropolitano on December 02, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Judit Cartiel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Clasificación Femenina
España sigue líder de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola, en cuyo top 10 se han producido bastantes movimientos
11 dic 2025
LILLE, FRANCE - NOVEMBER 18: Estevao of Brazil celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the international friendly match between Brazil and Tunisia at Decathlon Arena on November 18, 2025 in Lille, France
Clasificación masculina
Brasil, protagonista en el top 10 de la Clasificación Mundial Masculina que sigue liderando España
19 nov 2025
13 October 2025; Nick Woltemade of Germany celebrates after scoring his side's first goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Northern Ireland and Germany at the National Football Stadium at Windsor Park in Belfast. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Clasificación masculina
Argentina y Alemania, protagonistas entre las diez mejores en la última Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
17 oct 2025
OFC Women’s Nations Cup Champions Solomon Islands during the OFC Women's Nations Cup 2025, Final, Papua New Guinea v Solomon Islands, HFC Bank Stadium, Suva, Fiji, Saturday 19 July 2025. Photo: Kirk Corrie / www.phototek.nz
Fútbol Femenino
Las Islas Salomón alcanzan nuevas cotas con el apoyo de la FIFA
7 oct 2025
Spain's #21 Mikel Oiarzabal celebrates with #19 Lamine Yamal after scoring during the FIFA World Cup 2026 European qualifying match against Bulgaria on September 4, 2025. (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
Clasificación masculina
España vuelve a lo más alto de una clasificación con varios cambios entre las diez primeras
18 sept 2025
Spain's forward #09 Esther Gonzalez celebrates after scoring her team's third goal during the UEFA Women's Euro 2025 Group B football match between Spain and Belgium at the Arena Thun stadium in Thun on July 7, 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) (Photo by SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images)
Clasificación Femenina
España vuelve al número uno y Bangladesh firma una progresión histórica
7 ago 2025
Mexico's forward #09 Raul Jimenez celebrates scoring his team's first goal during the Concacaf Gold Cup final football match between Mexico and USA at NRG Stadium in Houston, Texas on July 6, 2025. (Photo by Chandan Khanna / AFP) (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)
Clasificación masculina
Croacia se mete de nuevo entre las diez primeras, y México se acerca
10 jul 2025
BRAGANÇA PAULISTA, BRAZIL - JUNE 2: Marta Silva of Brazil (L) celebrates their team's goal with teammate Isa Haas during the women's international friendly match between Brazil and Japan at Estádio Cícero de Souza Marques on June 2, 2025 in Bragança Paulista, Brazil. (Photo by Bruno Cruz/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Clasificación Femenina
Estados Unidos sigue liderando la clasificación y Sudamérica cobra protagonismo
12 jun 2025
ASUNCION, PARAGUAY - MARCH 20: Players of Paraguay pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifiers match between Paraguay and Chile at Estadio Defensores del Chaco on March 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Eduardo Velázquez/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Clasificación Mundial FIFA
Paraguay regresa el top-50 y alimenta su sueño mundialista gracias a su trabajo en desarrollo
22 abr 2025
Spain's players celebrate after the UEFA Nations League quarter final second leg football match between Spain and Netherlands at the Mestalla stadium in Valencia, on March 23, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (Photo by JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)
Clasificación masculina
España se aúpa al segundo puesto
3 abr 2025
Gibraltar's line-up v Faroe Islands
Fútbol Femenino
Gibraltar alcanza múltiples hitos en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola™
25 mar 2025
Lilian Awuor, goalkeeper of Kenya celebrates victory with teammates during the 2026 Women's Africa Cup Of Nations Qualifier between Tunisia and Kenya at Sousse Olympic Stadium in Sousse, Tunisia on 26 Febraury 2025 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
Clasificación Femenina
África obtiene protagonismo y Japón registra un avance notable
6 mar 2025
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