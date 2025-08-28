Presentación del Curso de la FIFA sobre el traspaso internacional de jugadores 2025

Destinado a profesionales que participen en el traspaso de jugadores internacionales o se preparen para realizar dicha gestión

La convocatoria de solicitudes comenzará el 28 de agosto y finalizará el 30 de septiembre de este año

El curso tendrá lugar en Miami (Estados Unidos), entre el 9 y el 12 de diciembre próximos

La FIFA ha presentado hoy la edición 2025 del Curso sobre el traspaso internacional de jugadores, una iniciativa concebida para mejorar los conocimientos y la experiencia de los participantes en uno de los ámbitos más importantes del fútbol mundial.

Cada año se efectúan más de 20.000 traspasos internacionales de jugadores profesionales entre más de 5.000 clubes de todo el mundo. Aunque la FIFA ha simplificado considerablemente el sistema en los últimos años, el proceso sigue necesitando un profundo conocimiento tanto de las diferentes etapas y procedimientos como del marco reglamentario.

El Curso de la FIFA sobre el traspaso internacional de jugadores está destinado a profesionales que participan o participarán de manera directa en este proceso. El programa ofrece una presentación breve pero completa del sistema de transferencias internacionales, a través de seminarios y ejercicios prácticos. Esta combinación garantiza que los participantes sean capaces de afrontar con seguridad las complejidades del proceso de traspasos internacionales.

El curso, que tendrá una duración de cuatro días, se impartirá en un solo módulo que se celebrará en Miami (Estados Unidos) del 9 al 12 de diciembre próximos. Los participantes adquirirán herramientas y conocimientos prácticos que les serán útiles para la ejecución de traspasos internacionales en sus organizaciones.