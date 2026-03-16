La FIFA refuerza la gestión y gobernanza de los clubes en el continente americano

El órgano rector del fútbol mundial impartió sesiones del curso esencial sobre gestión de clubes en Puerto Rico, la República Dominicana y Costa Rica

Los seminarios reunieron a directivos de clubes y federaciones miembro de la FIFA

En las sesiones se abordaron aspectos fundamentales como la planificación estratégica y la gobernanza, además de cuestiones operativas y de índole económica

La FIFA acaba de concluir una serie de seminarios destinados a reforzar la gestión y gobernanza de los clubes en Centroamérica y el Caribe. El objetivo de estas jornadas era dotar a cargos directivos del fútbol en la región de los recursos necesarios para adoptar prácticas de gestión actuales, colaborar de forma eficiente con sus homólogos e impulsar el progreso a largo plazo del del fútbol de clubes y de los ecosistemas nacionales.

Los tres seminarios, impartidos en Puerto Rico, la República Dominicana y Costa Rica, forman parte de la edición del curso esencial sobre gestión de clubes de la FIFA destinada al continente americano, que a su vez se inscribe en el marco del Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes.

Cada seminario reunió a directivos de las federaciones miembro de la FIFA que rigen el fútbol en sus países o territorios, así como a altos cargos de los clubes nacionales. Las jornadas propiciaron el debate en torno a los desafíos y oportunidades inherentes a la gestión del fútbol profesional y brindaron a los participantes la oportunidad de abordar diversos aspectos, como la planificación estratégica, la gobernanza, el marketing o la comunicación, además de cuestiones operativas y económicas.

Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA, manifestó: "Los cursos esenciales sobre gestión de clubes para el continente americano y el Programa de la FIFA de profesionalización de ligas y clubes nos permiten seguir reforzando los cimientos profesionales del fútbol en Centroamérica y el Caribe, y dotar a los clubes y las federaciones miembro de los recursos necesarios para crecer de una manera sostenible y poner en marcha estándares de prácticas recomendadas".

Los seminarios forman parte del compromiso permanente de la FIFA de promover el crecimiento sostenible y la excelencia profesional en la gestión de clubes. Al orientar en materia de gobernanza, planificación estratégica y eficacia operativa, la FIFA busca asegurarse de que los clubes y las federaciones miembro cuenten con los recursos necesarios para fomentar entornos futbolísticos competitivos, transparentes y bien gestionados.