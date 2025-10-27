La FIFA refuerza la profesionalización de los clubes en África del Sur con los cursos esenciales sobre gestión de clubes

Más de 150 representantes de clubes y ligas participaron en los seminarios de la FIFA celebrados en Zimbabue, Zambia y Lesoto

Las sesiones abarcaron temas como la planificación estratégica, el desarrollo comercial, el marketing, las finanzas y la concesión de licencias a clubes

La iniciativa da buena muestra del objetivo de la FIFA de impulsar entornos futbolísticos más sólidos y competitivos en todo el continente africano

La FIFA ha impartido tres seminarios en África del Sur, que forman parte de sus cursos esenciales sobre gestión de clubes (la segunda edición celebrada en el continente africano), destinados a seguir reforzando la gestión y la gobernanza de los clubes de la región.

Las sesiones, que tuvieron lugar en Zimbabue (del 9 al 10 de octubre), Zambia (del 13 al 14 de octubre) y Lesoto (del 15 al 16 de octubre), reunieron a más de 150 participantes procedentes de clubes y ligas de las respectivas zonas, así como de las federaciones miembro pertinentes. Cada seminario se centró en varios aspectos fundamentales de la administración del fútbol actual, como la planificación estratégica, el marketing y la comunicación, el desarrollo comercial, las finanzas o la concesión de licencias a clubes.

Las jornadas, que se organizaron en colaboración con las federaciones miembro de los respectivos países —la Federación de Fútbol de Zimbabue, la Federación de Fútbol de Zambia y la Federación de Fútbol de Lesoto— también fomentaron el intercambio de conocimientos entre directivos de clubes, altos cargos de ligas y representantes de las federaciones. Las sesiones de debate y los ejercicios prácticos basados en casos reales permitieron a los participantes ampliar sus conocimientos de cara a la mejora de las estructuras profesionales de los clubes.

La edición celebrada en África del Programa de la FIFA para la profesionalización y la gestión de clubes forma parte del compromiso general de la FIFA por reforzar los estándares y el desarrollo sostenible de estos ámbitos en todos los países de la región. «Esta iniciativa brinda a los directivos de los clubes los recursos y conocimientos necesarios para reforzar tanto la gobernaza como la planificación operativa y el rendimiento comercial, que son las bases que sustentan el éxito a largo plazo», explicó Ornella Desirée Bellia, directora de la Subdivisión de Relaciones y Desarrollo del Fútbol Profesional de la FIFA.

La segunda edición de los cursos esenciales sobre gestión de clubes en África pone de manifiesto la inversión continua de la FIFA en pos del desarrollo del fútbol profesional, iniciativa que ayuda a consolidar a los clubes de la región y a reforzar los ecosistemas futbolísticos del continente.

"Cada región del mundo es importante para la FIFA, sobre todo COSAFA, donde nuestras federaciones miembro han demostrado un gran compromiso con la creación y mejora de oportunidades para sus clubes tras las conversaciones mantenidas con la FIFA —añadió Gelson Fernandes, director adjunto de la División de Federaciones Miembro de la FIFA—. Esta es precisamente la visión de nuestro presidente, y estamos trabajando codo con codo con las federaciones para dar los recursos necesarios a cada región y ayudar a impulsar el fútbol en todo el planeta".

Los seminarios también pusieron en contacto a los participantes con figuras destacadas que impulsan el fútbol profesional en la región, como Charles Chakatazya, director ejecutivo del Napsa Stars FC, que colabora activamente con el emergente Diploma en Gestión de Clubes de la FIFA en África.