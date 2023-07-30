El comité ejecutivo es el órgano responsable de supervisar la administración y la dirección estratégica de la PFF. Sus miembros son elegidos por el Congreso de la PFF. Entre sus responsabilidades y funciones principales se incluyen el desarrollo de políticas, la planificación estratégica, el control financiero, la gestión de las competiciones de equipos y la representación institucional. Por consiguiente, el comité ejecutivo, que debe reunirse al menos cuatro veces al año, es un elemento esencial para garantizar una gobernanza eficiente.