La planificación estratégica es un proceso sistemático que las organizaciones emplean para trazar su rumbo y decidir qué recursos deben asignarse para enfilarlo. Implica fijar metas a largo plazo, señalar objetivos, analizar el entorno interno y externo y determinar qué medidas procede adoptar para alcanzar dichas metas. Una planificación estratégica eficaz ayuda a las organizaciones a prever los cambios del entorno y adaptarse a ellos, en aras de un crecimiento sostenido y el éxito a largo plazo.