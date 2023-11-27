En el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, la FIFA intensifica sus esfuerzos para hacer frente a la discriminación

Desde su puesta en marcha, en 2022, el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales ha eliminado más de 30 millones de publicaciones y comentarios ofensivos en más de 50 idiomas

Declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "El discurso de odio no tiene cabida ni en el fútbol ni en ningún otro ámbito. Los ataques a los jugadores, entrenadores y árbitros constituyen un ataque directo al propio fútbol".

En comparación con 2022, se prevé que en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se multipliquen por cinco las publicaciones y comentarios ofensivos, debido en parte al aumento de los niveles de detección y eliminación.

Con motivo del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, la FIFA adoptará medidas contra la discriminación en cuatro estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En concreto, se llevarán a cabo activaciones en Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Vancouver en las que se hará un llamamiento para poner fin al odio y proteger el fútbol.

Durante la ceremonia previa al partido, los capitanes de los equipos intercambiarán banderines conmemorativos en los que, por un lado, figurará el mensaje en los idiomas de las selecciones participantes y, por el otro, su traducción al inglés: "UN MISMO EQUIPO. UNIDOS CONTRA EL ODIO". Se hará hincapié en este mensaje de unión, respaldado por elementos de la campaña que se mostrarán en las pantallas LED de los estadios, en los siguientes partidos: Chequia-Sudáfrica (Atlanta), México-República de Corea (Guadalajara), Suiza-Bosnia y Herzegovina (Los Ángeles) y Canadá-Catar (Vancouver).

Esta iniciativa, que se lleva a cabo en los tres países anfitriones tras la reunión "Stop Hate, Protect Football" celebrada ayer, 17 de junio, en el Centro Nacional para los Derechos Civiles y Humanos de Atlanta (Estados Unidos), también destaca la labor del servicio de la FIFA de protección en las redes sociales. El servicio comenzó a operar antes de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, y desde entonces ha eliminado más de 30 millones de publicaciones y comentarios ofensivos, en más de 50 idiomas, en las principales plataformas de redes sociales.

El último análisis, basado en los datos de la primera jornada del Mundial en curso, indica que en las próximas semanas se eliminarán cinco veces más publicaciones y comentarios ofensivos que en 2022. Gracias a las mejoras en el servicio, la protección en redes sociales es cada vez mayor. Desde su creación, se han evaluado más de 250 millones de comentarios y publicaciones relacionadas con los Mundiales de la FIFA y se han eliminado o reducido el alcance de 30 millones de posts ofensivos.

En 2026, el servicio está aumentando la intensidad de su labor. Desde el inicio del Mundial, el jueves 11 de junio, el servicio ha revisado más de 5.5 millones de comentarios y publicaciones, y ha eliminado 530 000 mensajes ofensivos contra los jugadores, entrenadores y árbitros. Para poner los datos en perspectiva, durante la Copa Mundial de la FIFA 2022™ se eliminaron 287 000. En tan solo una semana, la competición ya ha superado esa cifra.

Además de eliminar estos comentarios, el servicio colabora con las plataformas de redes sociales para adoptar medidas contra las cuentas que publican mensajes graves de forma habitual. Durante la primera semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se han filtrado 186.000 mensajes detectados con inteligencia artificial por contener contenido violento o amenazas y se han denunciado más de 30.000 de ellos a las plataformas para que tomen medidas, como eliminar el contenido y suspender o suprimir cuentas.

"El discurso de odio no tiene cabida ni en el fútbol ni en ningún otro ámbito —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Con motivo del Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la erradicación de la discriminación en todas sus formas. Los ataques a los jugadores, entrenadores y árbitros constituyen un ataque directo al propio fútbol.

"Es nuestro deber protegerlos, así como a los seguidores, frente a los discursos de odio. Hay que desterrar la idea de que ese tipo de comportamiento son aceptables». Por ese motivo, la FIFA ha reforzado el Código Disciplinario, ha puesto en marcha la campaña "No al racismo" y ha otorgado a jugadores, entrenadores y árbitros la posibilidad hacer el gesto de incidente racista para denunciar estos abusos.

"El discurso de odio es un problema general que requiere forjar alianzas sólidas para hacerle frente. Mediante el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales y el apoyo de socios como @tiktok, estamos colaborando para combatir el odio, contribuir a que las redes sociales sean espacios seguros y garantizar el respeto tanto en el fútbol como en las plataformas digitales".