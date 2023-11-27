Copa Mundial de la FIFA 2026: policía comunitaria al servicio de la seguridad

Agentes de policía en contacto directo con los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Un enfoque de policía comunitaria que equilibra la seguridad y la conexión humana

En Boston, la atmósfera festiva se caracteriza por conversaciones, selfies e interacciones con los aficionados

“¿Me puedo tomar una foto con usted?”. La solicitud ya no sorprende al hombre uniformado. Sonríe ampliamente, rodea con un brazo el hombro del aficionado y posa. A través de selfies, risas y charlas improvisadas con visitantes de todo el mundo, los agentes de policía también están experimentando la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde dentro, sin perder de vista su misión principal: garantizar la seguridad en las 16 ciudades anfitrionas del torneo.

En Boston, Massachusetts, como en otros lugares, no ha habido incidentes importantes que hayan empañado las festividades. El ambiente es de celebración, y las imágenes de la policía han circulado rápidamente por las redes sociales. No debido a detenciones con mano dura, sino porque los agentes de policía se han convertido tanto en participantes de las festividades como en sus guardianes: haciendo malabares con una pelota en medio de los aficionados escoceses , charlando con un joven seguidor japonés e incluso bailando con asistentes a los partidos de Cabo Verde.

"Trabajar en este Mundial es completamente diferente a hacerlo en un evento deportivo tradicional", afirmó Tyler Sousa, agente de policía de Foxborough. "Poder conocer a aficionados de todo el mundo es una experiencia increíble. Es como un crisol de culturas. ¡Esperaba que fueran un poco más ruidosos! (ríe) Los cánticos son geniales. Me está encantando la experiencia".

Y agrega: "Es genial ver a gente con falda escocesa, a otros con pantalones de cuero… También es muy agradable conocer a agentes de policía de otros departamentos y de otros países. Intercambiamos insignias y cosas por el estilo. Es increíble".

Para cada partido que se juega en el Estadio de Boston, donde se congregan más de 60.000 espectadores, se despliega una fuerza de varios cientos de agentes de policía alrededor del campo, reforzada por unidades del Estado de Massachusetts y agencias federales. La seguridad es una prioridad, pero interactuar con el público también es esencial. “Es importante establecer conexiones con las personas. Simplemente hay que conocerlas”, enfatizó Sousa. “Cada persona tiene su propia historia y cultura. Así que es bueno saber un poco sobre todos, lo que nos ayuda a llevar a cabo nuestro trabajo de la manera correcta”.

Este enfoque no es casual. Es una parte integral de la filosofía del Departamento de Policía de Foxborough, donde el diálogo con el público se considera una herramienta de protección por derecho propio. Para Sousa, intercambiar algunas palabras y posar para un selfie es simplemente parte del trabajo. “Es lo que hacemos. Eso es policía comunitaria. Queremos ser uno con la comunidad y también con los visitantes. ¡Que me den todos los abrazos, todos los choques de cinco! ¡Me encanta!”

El sentimiento es claramente mutuo. Cálidos, divertidos y respetuosos, los aficionados están desempeñando un papel importante en el éxito de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que bate récords . De hecho, el espectáculo se extiende más allá del campo y llega a las tribunas, como señaló Sousa: “Por lo general, quieres echar un vistazo a la acción en el estadio. Aquí estoy más interesado en los aficionados. No me malinterpretes: me encanta el fútbol, pero me encantan los aficionados, sus cánticos y todo lo que hacen. Es un espectáculo en sí mismo. Me resulta fascinante”.

Más allá del fútbol en sí, a Sousa le ha impresionado la cultura que rodea el juego. “La cultura futbolística es una gran parte de lo que hace que este deporte sea tan especial. Los cánticos y el sentido de comunidad eran aspectos del juego sobre los que no sabía mucho. And I think American football could take inspiration from that.”