Las estrellas suizas animan a los niños a mantenerse activos en San Diego

La selección suiza que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ interactuó con más de 500 jóvenes de la Academia Judía de San Diego en su primera sesión de entrenamiento de cara al torneo

Varias estrellas se unen a los estudiantes en el campo para jugar al fútbol, como parte de la campaña "Be Active" de la FIFA y la Organización Mundial de la Salud

Este fue el primer evento de una serie que se celebrará en los tres países coanfitriones del torneo, como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA™ más inclusiva de la historia

La selección de Suiza que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ interactuó con más de 500 alumnos y alumnas de la Academia Judía de San Diego, en California, durante el primer día de entrenamiento en su campamento base, con el fin de dar inicio a la campaña "Be Active" de la Copa Mundial la FIFA 2026™ .

Junto a representantes de los medios de comunicación e invitados del Consulado de Suiza, jóvenes de entre 3 y 16 años y sus profesores tuvieron la oportunidad única de ver cómo el equipo de Murat Yakin ultimaba los preparativos para su primer partido del Grupo B contra Catar, que se disputará en el estadio de la Bahía de San Francisco el 13 de junio.

A continuación, los alumnos se unieron en el campo a estrellas internacionales como Granit Xhaka y Manuel Akanji para participar en mini-entrenamientos y ejercicios destinados a poner de relieve el campaña «Be Active".

Lanzado en colaboración con el Organización Mundial de la Salud (OMS) antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022™. El programa aborda las conclusiones de la OMS según las cuales cuatro de cada cinco niños en todo el mundo no realizan suficiente actividad física.

Al animar a los niños a realizar actividad física durante al menos 60 minutos al día, sobre todo jugando al fútbol, la iniciativa pretende fomentar estilos de vida más saludables, felices y activos entre los jóvenes de todo el mundo.

La selección de Suiza participa de un evento de la campaña BE ACTIVE de la FIFA en San Diego Previous 01 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 02 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 03 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 04 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 05 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 06 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 07 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 08 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 09 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 10 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 11 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 12 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego 13 / 13 BE ACTIVE Campaign at Switzerland Training Camp in San Diego Next

Con carteles educativos, globos y otros materiales de campaña que adornan el campamento base de entrenamiento para reforzar el mensaje «Be Active». Además, los jugadores firmaron autógrafos y se hicieron selfies mientras interactuaban con entusiasmo con los estudiantes, creando recuerdos imborrables para todos los participantes.

Otros equipos de entre los 48 que participan en el torneo más inclusivo Copa Mundial de la FIFA™ organizarán eventos similares en sus centros de entrenamiento tanto antes como después de que dé comienzo el torneo el 11 de junio.