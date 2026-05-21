Se celebra un partido amistoso en la sede de la FIFA en Zúrich, que marca el comienzo de la semana mundial del fútbol

La campaña "Be Active" anima a los niños a hacer ejercicio para tener una vida más sana y feliz

En palabras del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström: "La semana mundial del fútbol es una cita importante que representa la universalidad de este deporte"

El FIFA Legend Nuno Gomes afirma que el fútbol aporta confianza a los niños y les enseña aptitudes para la vida

El partido amistoso coincide con el 122.º aniversario de la FIFA

Varios empleados y altos cargos de la FIFA disputaron un amistoso en el "Estádio Pelé" de la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza), para celebrar el comienzo de la semana mundial del fútbol y apoyar la campaña "Be Active", que busca motivar a los niños y aficionados de todo el planeta a que hagan más ejercicio.

"La semana mundial del fútbol es una cita muy importante que representa la universalidad de este deporte y se puede celebrar en las 211 federaciones miembro del mundo —ha afirmado el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, antes de unirse a sus compañeros en el terreno de juego—. Es una iniciativa que puso en marcha el presidente de la FIFA en 2024 y se celebra en un día especial, ya que hoy es el 122.º aniversario de la FIFA".

La sede de la FIFA celebra la semana mundial del fútbol 02:10

El eje central de la iniciativa de este año es la campaña "Be Active", un mensaje que también figurará en próximos actos y competiciones de la FIFA.

"En los 16 estadios que albergarán partidos de la fase final de la inminente Copa Mundial de la FIFA se mostrará la campaña "Be Active" —añadió el secretario general de la FIFA—. Contaremos con una cámara para que los espectadores bailen y hagan un poco de ejercicio durante los partidos, y llevaremos a cabo varias actividades de fútbol base con la participación de las selecciones para contribuir a los partidos que se disputarán en los 16 estadios.

La campaña "Be Active", que se puso en marcha en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y está organizada por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud, anima a los niños a que realicen 60 minutos de actividad física al día como mínimo para tener una vida más sana y feliz.

"Se trata de motivar a los niños a que hagan ejercicio y jueguen al fútbol. Es importante para ellos porque así podrán mantenerse en forma, tener confianza y pasárselo bien —comentó el exdelantero de Portugal Nuno Gomes—. El fútbol también es una buena manera de conectar con otras personas y descubrir otras culturas; nos permite ser más humanos".