Definidos los grupos de los novedosos Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Los sorteos de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebraron en la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza)

Senegal será el primer país africano que albergará un certamen olímpico

Las ceremonias coincidieron con la Semana Mundial del Fútbol, en la que se motiva a los niños a hacer más ejercicio con la campaña "Be Active"

Los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud han despertado una expectación sin precedentes después de las ceremonias de los sorteos oficiales, efectuadas en la sede de la FIFA de Zúrich (Suiza).

Los sorteos, que coincidieron con las celebraciones de la Semana Mundial del Fútbol, definieron los dos grupos de cuatro selecciones de cada torneo (femenino y masculino). Las ceremonias se celebraron durante los preparativos de la segunda edición de los Torneos de Futsal de los Juegos Olímpicos de la Juventud, una competición novedosa porque será la primera que albergará África. El futsal debutó con éxito en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Este año, en un momento histórico para el futsal y el continente africano, los 32 partidos de la competición se disputarán en Dakar (Senegal) entre el 1 y el 12 de noviembre de 2026, con la participación de 160 jugadores y jugadoras.

"Durante la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano, que tendrá lugar este año en Dakar, todos ustedes contribuirán a la celebración de una competición innovadora, pues se trata del primer gran certamen olímpico del COI que albergará África —comentó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su discurso en vídeo—. Estoy encantado, porque es un continente maravilloso y muy querido para mí.

"Dakar será un anfitrión extraordinario. Los torneos de futsal se convertirán en una de las grandes atracciones de los Juegos, por la pasión que África siente por este deporte y su profundo amor por el fútbol. Garantizo a todos, a las 16 selecciones participantes y a sus seguidores, que vivirán una experiencia incomparable".

Esta edición coincide con la creciente relevancia del futsal en los escenarios mundiales, que está acercando un deporte caracterizado por su vertiginosa velocidad y enorme exigencia técnica a una nueva generación de jugadores y aficionados africanos y de todo el planeta.

Los sorteos se efectuaron en la jornada inaugural de la Semana Mundial del Fútbol, cuya edición de 2026 difunde la campaña "Be Active" de la FIFA y la Organización Mundial de la Salud, que anima a los niños a hacer más ejercicio, como mínimo 60 minutos de actividad diarios, para favorecer su salud y su felicidad.

Todos los grupos de interés del fútbol resultan sumamente importantes para fomentar la participación. La Semana Mundial del Fútbol ofrece la oportunidad de atraer al fútbol y a la actividad física a la mayor cantidad de niños posible. Las sesiones, activaciones y oportunidades contribuirán a la creación de hábitos saludables para toda la vida.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 - grupos de futsal confirmados

Torneo Femenino

Grupo A Senegal (A1) Fiyi (A2) Colombia (A3) Ucrania (A4)

Grupo B Italia (A1) Camerún (A2) Costa Rica (A3) RI de Irán (A4)

Torneo Masculino

Grupo A Senegal (A1) Argentina (A2) Panamá (A3) Afghanistán (A4)