Las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA™ llevan el mensaje de "Be Active" a las comunidades locales de Estados Unidos

Uzbekistán, Curasao y Haití celebraron sesiones de entrenamiento abiertas al público en Atlanta (Georgia), Boca Ratón (Florida) y Galloway (Nueva Jersey)

Las tres selecciones recibieron a niños y jóvenes de la zona en sus bases operativas en el marco de la campaña " Be Active " , impulsada por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Los jugadores compartieron una jornada inolvidable con la próxima generación de aficionados al fútbol

Los niños de las comunidades donde se encuentran las bases operativas de las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ disfrutaron de la oportunidad única de conocer a las estrellas de la competición y entrenar con ellas gracias a las sesiones abiertas al público organizadas por la FIFA.

Esta semana, tres selecciones para las que esta cita mundialista tiene un significado especial recibieron en sus centros de concentración a jóvenes de la zona en el marco de la campaña "Be Active", una iniciativa conjunta de la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que anima a los niños a realizar al menos 60 minutos de actividad física al día.

En Galloway (Nueva Jersey), Haití organizó una actividad abierta a la comunidad en la Universidad de Stockton, su base operativa durante la fase de grupos, en la que equipos juveniles de la zona participaron en distintos ejercicios sobre el terreno de juego y tuvieron la oportunidad de conocer a jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para Haití, que disputa una Copa Mundial por primera vez en 52 años, la posibilidad de conectar con las nuevas generaciones tiene un gran valor, según el delantero Wilson Isidor. "Conocer a un futbolista profesional siempre hace mucha ilusión. Para ellos significa mucho y les ayuda a aprender", afirmó Isidor.

Sesión de entrenamiento de Haití con las comunidades locales 01:35

A pesar de la exigente preparación para los partidos de la fase de grupos, el atacante se mostró satisfecho por haber podido dedicar tiempo a los niños de la zona. "Los niños son el futuro del mundo. Por eso siempre merece la pena dedicarles tiempo, compartir momentos con ellos y ayudarles a aprender", señaló.

Greg Ruttler, entrenador del equipo masculino de fútbol de la Universidad de Stockton, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para los más jóvenes.

"Me habría encantado vivir algo así cuando tenía su edad. Espero que lo recuerden durante mucho tiempo y que algún día puedan contar esta experiencia. Participar en la campaña "Be Active" y conocer a jugadores de selecciones nacionales es algo que no se vive todos los días".

En la Universidad Atlántica de Florida, en Boca Ratón, centro oficial de entrenamiento de Curasao —el país más pequeño, tanto por población como por superficie, que se ha clasificado para una Copa Mundial de la FIFA™—, la selección caribeña organizó una sesión de entrenamiento abierta al público que fue tan entretenida como enriquecedora.

El segundo entrenador Giovanni Franken dirigió los ejercicios de calentamiento y varios partidos en espacio reducido con un grupo de jóvenes muy participativo. La sesión también sirvió para que los jugadores difundieran dentro y fuera del campo los principios de la campaña "Be Active".

Sesión de entrenamiento de Curasao con las comunidades locales 01:45

"Creo que el deporte es muy importante tanto para la salud física como para la mental —afirmó el defensa Juriën Gaari—. Ese es el mensaje que queremos transmitirles: practicar deporte a diario, salir a caminar 20 minutos o jugar un rato al fútbol ayuda a mantenerse en forma y a sentirse bien".

El delantero Kenji Gorré quiso inspirar a los niños con el ejemplo de Curasao. "Creo que lo que hemos conseguido demuestra que todo es posible. Espero que eso anime a las nuevas generaciones a creer que también pueden cumplir sus sueños", afirmó Gorré.

En Marietta (Georgia), la selección de Uzbekistán recibió en su base operativa a jóvenes futbolistas de toda la zona, en unas instalaciones que habitualmente utiliza el Atlanta United de la Major League Soccer como centro de entrenamiento.

Para el conjunto asiático, que disputa la primera Copa Mundial de la FIFA™ de su historia, la jornada adquirió una dimensión particular.

Sesión de entrenamiento de Uzbekistán con las comunidades locales 01:18

"Nosotros también disfrutamos mucho de la sesión. Los niños con su entusiasmo crearon un ambiente magnífico y nos contagiaron su ilusión", afirmó Odiljon Xamrobekov, centrocampista uzbeko.

"Desde nuestra llegada a Atlanta nos han tratado de maravilla. Queremos agradecer a nuestros anfitriones su hospitalidad; todo ha sido excelente", añadió.

George Rodriguez, responsable de los programas de formación del Atlanta United, destacó la repercusión de estas jornadas para los niños de la zona.

"Les ayudan a canalizar toda la energía que tienen a esa edad y a pasar tiempo al aire libre. Al final, eso repercute en muchos aspectos de su vida: en el colegio, en sus relaciones con los demás y en su desarrollo personal. Por eso considero que estas actividades son muy importantes", afirmó.

La campaña "Be Active" nació en colaboración con la OMS antes de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ como respuesta a los datos que muestran que cuatro de cada cinco niños en el mundo no realizan suficiente actividad física.