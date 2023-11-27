El cuerpo técnico y los jugadores de Austria animan a jóvenes locales en una sesión de entrenamiento en Santa Bárbara

La selección austriaca que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ recibió a cientos de aficionados en una sesión de entrenamiento abierta al público

Los jugadores de un club local reciben una sesión de entrenamiento a cargo del cuerpo técnico de la selección austriaca

El evento formó parte de la campaña "Be Active", organizada por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud

Los jugadores de un club de fútbol juvenil de California vivieron una experiencia inolvidable al participar en una sesión de entrenamiento especial dirigida por el cuerpo técnico de la selección austriaca, lo que les permitió conocer de primera mano cómo es la vida en un Copa Mundial de la FIFA™.

Los jóvenes de los programas de la cantera sub-15 del Santa Barbara Soccer Club tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores y entrenadores, observar los entrenamientos de alto nivel y participar en actividades futbolísticas sobre el terreno de juego.

Cientos de aficionados también pudieron asistir a una sesión de entrenamiento abierta al público en la sede del equipo en Santa Bárbara (California), antes del primer partido de Austria contra Jordania por el Grupo J el próximo 16 de junio en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

El evento formó parte de la campaña “Be Active”, organizada por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que anima a los niños a realizar al menos 60 minutos de actividad física al día y promueve los beneficios de llevar un estilo de vida saludable y activo. Los globos de “Be Active”, los carteles educativos y la señalización del evento pusieron de relieve el mensaje de la campaña.

Lanzada en colaboración con la OMS antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022™, la Iniciativa “Be Active” responde a los datos que indican que cuatro de cada cinco niños en todo el mundo no realizan suficiente actividad física. Al animar a los niños a mantenerse activos durante al menos 60 minutos al día, especialmente a través del fútbol y otras formas de ejercicio, la iniciativa pretende fomentar estilos de vida más saludables, felices y activos entre los jóvenes de todo el mundo.

Los jóvenes futbolistas que participaron en la sesión de entrenamiento pertenecen a los programas de formación “Boys MLS Next” y “Girls Academy ASPIRE” del Santa Barbara SC, que contribuyen a formar a la próxima generación de talentos. Tras la sesión, los niños tuvieron la oportunidad de hacerse una foto con el capitán de la selección austriaca, David Alaba.

"Es fantástico estar aquí en el campo de fútbol, viendo a los niños correr y pasárselo bien. Es increíble”, dijo Tommy Gray, director de MLS Next del Santa Barbara SC. “Nos dedicaron todo el tiempo que necesitábamos: estuvimos aquí unos 40 minutos con los entrenadores, e incluso yo mismo aprendí algunos consejos de entrenamiento. Ver a un futbolista de talla mundial a solo tres metros de distancia es increíble. Ayer llevábamos una vida normal y hoy están ahí, corriendo a nuestro lado”.

Otros equipos de entre los 48 que participan en la Copa Mundial de la FIFA™ más inclusiva de la historia organizarán actividades de participación comunitaria en sus campamentos base antes y durante el torneo.

La FIFA también ha publicado en Internet el vídeo "Entrenamiento Be Active de la Copa Mundial de la FIFA 2026" para ayudar a los niños a mantenerse sanos. Con música de Goals, una canción del Álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que participan LISA, Anitta y Rema, esta rutina anima a los jóvenes a ponerse en marcha como parte de sus 60 minutos diarios de ejercicio.