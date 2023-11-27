Los presidentes de federaciones miembro africanas elogiaron el Estadio Atlanta y calificaron a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como la "mejor de la historia"

Los presidentes de varias federaciones miembro de la FIFA recorrieron el Estadio Atlanta y se reunieron con el alcalde Andre Dickens antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina

Los visitantes destacaron el techo retráctil del recinto, su transformación para albergar un terreno de juego de césped natural y la flexibilidad de sus espacios operativos

Los dirigentes africanos aseguraron que la experiencia les servirá para preparar futuras competiciones, entre ellas la Copa Africana de Naciones y la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA™

Presidentes de varias federaciones miembro africanas de la FIFA visitaron el Estadio Atlanta y mantuvieron un encuentro con el alcalde de la ciudad, Andre Dickens, en la antesala de la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Inglaterra y Argentina, programada para el miércoles.

Durante la recepción a la delegación, Dickens destacó la estrecha relación entre Atlanta y el fútbol africano. "[Atlanta] cuenta con ciudadanos que viven aquí o que nos visitan y que disfrutan enormemente animando a las selecciones africanas —señaló—. Tenemos una gran relación entre la ciudad de Atlanta y gran parte del continente africano". "Existe un lazo cultural y humano muy especial. Nos encanta recibirles y esperamos que regresen, ya sea por el fútbol, por los negocios, por el turismo o por cualquier otro motivo".

Gelson Fernandes, director adjunto de la División de Federaciones Miembro y director de la Subdivisión de Federaciones Miembro de África de la FIFA, subrayó el valor de que los dirigentes puedan conocer de primera mano el torneo y las ciudades anfitrionas.

"La importancia de esta experiencia va mucho más allá de una simple visita. Les permite conocer nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestras infraestructuras deportivas y todo el trabajo (que hay detrás) por parte de la FIFA y las autoridades para organizar una Copa Mundial fantástica. Creemos que es fundamental que puedan ver esa realidad si tienen la oportunidad", afirmó.

Gelson Fernandes, director adjunto de la División de Federaciones Miembro y director de la Subdivisión de Federaciones Miembro de África de la FIFA, subrayó el valor de que los dirigentes puedan conocer de primera mano el torneo y las ciudades anfitrionas.

"La importancia de esta experiencia va mucho más allá de una simple visita. Les permite conocer nuestra ciudad, nuestra cultura, nuestras infraestructuras deportivas y todo el trabajo (que hay detrás) por parte de la FIFA y las autoridades para organizar una Copa Mundial fantástica. Creemos que es fundamental que puedan ver esa realidad si tienen la oportunidad", afirmó.

"Es una experiencia fantástica —declaró—. En primer lugar, por tratarse de una Copa Mundial [de la FIFA] que se disputa en más de un país, en este caso tres naciones. Además, por primera vez participaron 48 selecciones. Estar aquí demuestra que todo es posible".

"He aprendido muchas cosas que nos ayudarán a mejorar nuestro torneo y a convertirlo en uno de los mejores", destacó Karia. El dirigente tanzano aprovechó asimismo la ocasión para reconocer la labor de los tres países anfitriones de la edición de este verano: "Quiero felicitar a Canadá, Estados Unidos y México por la magnífica organización del torneo". Karia añadió que esta experiencia también será útil en la preparación de la Copa Mundial de la FIFA™ de 2030, que organizarán conjuntamente España, Marruecos y Portugal.

Célestin Yanindji, presidente de la Federación de Fútbol de la República Centroafricana, aseguró que el torneo ha superado sus expectativas. "Puedo decir sinceramente que esta Copa Mundial de la FIFA es la mejor —declaró—. Es la mejor de la historia de la FIFA: los estadios son magníficos, la organización ha sido ejemplar y la afición ha respondido con enorme entusiasmo".

"Agradecemos al pueblo estadounidense el trabajo realizado. Hoy sabemos que el lema “El fútbol une el mundo” es una realidad".

Ali Abdi Mohamed, presidente de la Federación Somalí de Fútbol, destacó la emoción de encontrarse en Atlanta antes de un partido tan importante.

"Estoy extremadamente feliz de estar aquí. Ver el Inglaterra-Argentina en el Estadio Atlanta es una experiencia realmente especial para mí. Estoy muy agradecido al alcalde de la ciudad y al pueblo estadounidense", declaró.

Issaka Adamou, presidente de la Federación de Fútbol de Níger, además de arquitecto e inspector de estadios, quedó impresionado por el diseño transformable del recinto. "Desde el primer momento quedé fascinado por los aspectos arquitectónicos, especialmente el techo retráctil", señaló. Adamou destacó que el césped artificial del estadio fue sustituido por césped natural durante el torneo y que se volverá a instalar posteriormente.