El legado de Filipinas tras la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025 se extiende "más allá de la cancha"

La estrategia "Más allá de la cancha" tiene como objetivo promover el futsal y aumentar su participación

Primer torneo histórico de la FIFA organizado por la nación del sudeste asiático

Se han establecido varios programas de legado para la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™

El legado de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA Filipinas 2025™ seguirá resonando en toda la nación del sudeste asiático mucho después de que Brasil levantara como campeón el flamante trofeo en el PhilSports Arena de la capital filipina, Manila.

Filipinas siempre tendrá el honor de haber acogido la edición inaugural del torneo, que forma parte de la amplia inversión de la FIFA para impulsar el fútbol femenino a nivel mundial.

El organismo rector del fútbol mundial ha colaborado estrechamente con la Federación Filipina de Fútbol (PFF) para garantizar que se obtengan beneficios tangibles a largo plazo.

Con ese objetivo en mente, la FIFA y la PFF lanzaron una estrategia para el torneo denominada "Más allá de la cancha: iniciativas de impacto del futsal". El objetivo es fomentar el futsal en Filipinas, aumentar y mantener la participación de todas las edades, géneros y niveles de habilidad, y promover y desarrollar este deporte como una actividad emocionante para los filipinos.

Aunque los proyectos centrados en el legado continuarán en el futuro, se llevaron a cabo numerosas actividades antes y durante los 16 días que duró el torneo.

Instalaciones del torneo

Antes de la llegada de la élite mundial del futsal, se llevó a cabo una importante remodelación y mejora en el PhilSports Arena. La PFF y la Comisión Deportiva de Filipinas están debatiendo cómo aprovechar al máximo las instalaciones del torneo para las ligas interurbanas y ponerlas al servicio de las jóvenes jugadoras inspiradas por la acción que vieron en la cancha durante la primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA.

Transformación de la sala de formación de la Fundación Tuloy

El torneo contribuyó a la remodelación de la cancha de la Fundación Tuloy sa Don Bosco en Alabang, Muntinlupa, con la instalación de una pista de primera categoría. Utilizada por selecciones participantes como Italia como lugar de entrenamiento, la sede beneficiará a la fundación, que se ocupa de más de 100 niños huérfanos, durante mucho tiempo en el futuro. La fundación se enorgullece de contar con Lanie Ortillo, actual miembro de la selección nacional de fútbol sala de Filipinas, como una de las muchas personas a las que ha ayudado a lo largo de décadas

El padre Rocky Evangelista, sacerdote salesiano y fundador de la Fundación Tuloy, declaró: "Estamos profundamente agradecidos a la FIFA y a la PFF por esta donación y por hacer que Tuloy forme parte de este momento histórico. Convertir nuestro gimnasio en una sala de entrenamiento para la Copa Mundial reafirma nuestra misión: que todos los niños tienen derecho a jugar. Su apoyo nos anima a impulsar aún más el desarrollo del futsal en Filipinas".

"Con el apoyo de la FIFA, seguiremos cumpliendo nuestra parte para fomentar el amor por el futsal y el fútbol en nuestro país, especialmente entre los niños y jóvenes menos privilegiados. Es algo que está totalmente en línea con nuestra misión de que todos los niños tienen derecho a jugar, a crecer y a inspirarse, y de ayudar a los más desfavorecidos a formar su carácter a través del fútbol y el futsal. Rezamos por una colaboración continua y creciente".

Distribución de balones de la FIFA

Se distribuyeron un total de 150 balones (100 de fútbol y 50 de futsal) a comunidades de fútbol sala y fútbol, universidades y organizaciones de Filipinas para agradecerles así su compromiso y sus continuos esfuerzos en el desarrollo de este deporte, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Uno de los eventos de distribución de balones de la FIFA tuvo lugar en Tuloy sa Don Bosco y contó con la presencia del director de Juegos Olímpicos, Futsal y Beach Soccer de la FIFA, Kasra Haghighi; el secretario general adjunto de la PFF, Michael Kevin Goco; y la jefa del Departamento de Arbitraje Femenino, Bibiana Steinhaus-Webb, que también es embajadora de las iniciativas Beyond the Court (más allá de la cancha).

"Quiero dar las gracias a la FIFA por traer el escenario mundial a nuestro país. Abre más oportunidades para que nuestra nación desarrolle este deporte y forme parte del mundo del futsal", afirmó Mark Dennis Balbin, entrenador jefe del FC Tondo, cuyo club se benefició de la distribución de balones. "Ahora la gente lo verá como una forma de construir la nación y esperamos que las comunidades de futsal de todo el país puedan esforzarse más para hacer que este deporte sea más grande y mejor, creando nuestra propia cultura de juego al estilo bayanihan", añadió el entrenador comunitario, haciendo referencia a un valor y una tradición filipinos fundamentales: la unidad y la cooperación comunitarias.

Para nuestro club, los balones son simplemente herramientas para algo más grande: enseñar habilidades para la vida, formar valores y mostrar a los niños cómo soñar en grande. Chester De Torres Gawad Kalinga SipaG FC

Chester De Torres, cuyo club, el Gawad Kalinga SipaG FC, también se benefició de esta iniciativa, añadió: "En el GK SipaG queremos agradecer a la FIFA su generosa donación de balones de futsal y fútbol. Para nuestro club, los balones son simplemente herramientas para algo más grande: enseñar habilidades para la vida, formar valores y mostrar a los niños cómo soñar en grande. El deporte es una gran simulación de la vida y, a través del fútbol y el futsal, enseñamos a los niños lecciones de vida sobre cómo trabajar en equipo, liderar, colaborar y lograr grandes cosas juntos".

Programas de Desarrollo del Fútbol Femenino de la FIFA

En el contexto y la oportunidad única que brindaba la celebración del torneo en Filipinas, los departamentos de la FIFA ayudaron a crear programas para apoyar y promover el desarrollo del futsal a la forma de la Estrategia de Fútbol Femenino y Futsal y la del Desarrollo de Ligas.

Tres sesiones en línea y un seminario a mitad del torneo en Manila para diversos representantes locales formaron parte de la Estrategia de Fútbol Femenino y Futsal, centrada en un plan a largo plazo para el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino y el futsal en el país.

Gabrielle del Rosario, cofundadora de Alon and Araw, una organización sin ánimo de lucro que empodera a los jóvenes a través del fútbol, el futsal y el beach soccer, así como de la sostenibilidad, afirmó: "Las ideas de los expertos de la FIFA fueron muy valiosas, pero igual de significativo fue el sentido de comunidad entre las mujeres que comparten la misma pasión por el fútbol y el futsal para niñas. Escuchar historias, experiencias e incluso dificultades que me resultaban tan familiares me hizo sentir menos sola en este trabajo".

"Fue estimulante intercambiar ideas y aprender las mejores prácticas por parte de entrenadores de todas partes de Filipinas. Como líder de mi propia comunidad, el seminario me empoderó especialmente, ya que me recordó que formamos parte de un movimiento más grande y que los retos a los que nos enfrentamos son comunes, pero también lo son las soluciones".

Como parte del desarrollo del fútbol sala, se utilizó el programa de Desarrollo de ligas de la FIFA para establecer una serie de torneos comunitarios regionales denominados Filipina5 Futsal Fiesta. Las primeras fases se celebraron en varias regiones, tras lo cual los ganadores de cada torneo local tuvieron la oportunidad de viajar a Manila para disputar la final y participar de primera mano en el torneo.

Para muchos jóvenes fue el viaje de su vida, ya que era la primera vez que visitaban la capital y la primera vez que subían a un avión. Son días que nunca olvidarán: conocer y relacionarse con jugadores de futsal de otras regiones, compartir experiencias más allá de sus propias comunidades y ver partidos en directo en una cancha de talla mundial.

"La Filipina5 Futsal Fiesta encarna nuestra visión de inclusión, empoderamiento y excelencia", concluyó el presidente de la PFF, John Gutiérrez. "Es una celebración de lo lejos que hemos llegado y de lo lejos que podemos llegar cuando damos a la gente de Filipinas una plataforma para brillar", concluyó.