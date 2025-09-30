Designado un comité de regularización para la Federación de Fútbol de Brunéi Darusalam

El Bureau del Consejo ha decidido nombrar un comité de regularización para la Federación de Fútbol de Brunéi Darusalam (FABD), con arreglo al art. 8, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA.

La decisión se ha tomado en consulta con la AFC a fin de garantizar que la FABD pueda llevar a cabo unas elecciones justas y fiables, y para restablecer la más que necesaria estabilidad después de varios años de cambios y alteraciones en su directiva. Asimismo, la decisión favorecerá la puesta en marcha de la estrategia de la FABD para el desarrollo del fútbol femenino.

El comité de regularización estará compuesto por una cantidad de integrantes apropiada, que la FIFA y la AFC designarán conjuntamente lo antes posible. De conformidad con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, todos sus integrantes deberán superar un examen de idoneidad, que llevará a cabo la Comisión de Control de la FIFA.

El periodo durante el que el comité de regularización desempeñará sus funciones vencerá en cuanto este haya cumplido íntegramente con su cometido, a más tardar el 30 de junio de 2026.