La Confederación Brasileña de Fútbol recibe a miembros de la Federación Caboverdiana de Fútbol en unas productivas jornadas

La CBF y la FCF se han reunido en Río de Janeiro a unos días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Durante tres días, los miembros de la FCF han podido visitar centros de entrenamiento y conocer estructuras profesionales

"Esta visita refleja el tipo de cooperación que necesita nuestro deporte", destacó Matheus Senna, director de desarrollo de la CBF

A unos días de que eche a rodar el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, miembros de la Federación Caboverdiana de Fútbol (FCF) han visitado a sus homónimos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.

La visita, de tres días de duración y organizada y estructurada con el apoyo de la FIFA, reunió a miembros de ambas federaciones con el fin de reforzar la cooperación mediante un intercambio de conocimientos específico y de colaboración institucional.

"Nuestra visita a la CBF se caracterizó por una hospitalidad excepcional, cooperación institucional e intercambio de conocimientos. Creemos que puede convertirse en un hito histórico para el desarrollo sostenible del fútbol entre Cabo Verde y Brasil, fortaleciendo la relación estratégica entre ambas instituciones", destacó el director técnico nacional, Rui Costa, quien fue uno de los representantes de la FCF junto a su vicepresidente, Inácio dos Santos Carvalho.

Cabo Verde debutará este mes de junio en una Copa Mundial de la FIFA™, y los miembros de su delegación pudieron visitar importantes centros de entrenamiento y conocer las estructuras de algunos clubes del fútbol brasileño. Esto proporcionó valiosas oportunidades de intercambio de conocimientos y experiencias, obteniendo información de primera mano sobre modelos operativos y mejores prácticas.

"Esta visita, promovida por la FIFA, refleja el tipo de cooperación que necesita nuestro deporte: que las federaciones miembro abran sus puertas y compartan sus conocimientos", añadió Matheus Senna, director de desarrollo de la CBF.

La delegación de la FCF se reunió con departamentos clave de la CBF, como el de Desarrollo, el de Competiciones o el de Arbitraje. Las conversaciones se centraron en identificar áreas concretas de colaboración y sentar las bases para una asociación a medio y largo plazo, yendo más allá de una visita puntual hacia un marco de cooperación estructurado.

"Durante estos días, nuestros colegas de Cabo Verde han interactuado con diferentes áreas de la CBF, han visitado los centros de entrenamiento de importantes clubes brasileños y han podido sentir de primera mano la energía de nuestro fútbol en el [Estadio] Maracaná. Pero más allá del programa, lo que realmente importa es el intercambio", añadió.

La CBF, cuya selección masculina disputará su 23.ª Copa Mundial en apenas unos días —siendo la única selección que ha participado en todos los Mundiales masculinos hasta la fecha—, tiene también su objetivo puesto en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, la primera que se va a celebrar en Sudamérica. Esto la convierte en una fuente muy importante de conocimientos para la FCF.

"La CBF y la Federación de Fútbol de Cabo Verde operan en realidades muy diferentes, y precisamente por eso estos momentos son tan valiosos: cuando federaciones de contextos distintos se sientan a la misma mesa, ambas partes siempre tienen algo que aprender y llevarse a casa", destacó Matheus Senna. "Esperamos que esta visita no sea un evento puntual, sino el comienzo de una relación de intercambio duradera que beneficie a ambas partes".

Tras estos días de colaboración y aprendizaje, ambas FM han alcanzado un acuerdo para desarrollar un marco formal de colaboración, que incluye un memorando de entendimiento, además de identificar áreas prioritarias y el compromiso de definir una hoja de ruta clara con objetivos concretos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento.

Al respecto, Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América), comentó: "El desarrollo del fútbol mundial se construye cuando las federaciones miembro comparten conocimientos, experiencias y soluciones a desafíos comunes. En FIFA creemos firmemente que algunas de las lecciones más valiosas nacen del intercambio directo entre federaciones, independientemente de su tamaño, ubicación o nivel de desarrollo".

"Nos llena de satisfacción haber podido acercar a las federaciones de Brasil y Cabo Verde para impulsar una colaboración basada en el aprendizaje mutuo, la confianza y una visión compartida de futuro. Esperamos que esta sea la primera etapa de una asociación duradera que fortalezca a ambas instituciones y contribuya al crecimiento del fútbol, generando más oportunidades para las próximas generaciones dentro y fuera del terreno de juego, y que impulse al fútbol para que sea realmente global", finalizó.

Esta iniciativa ejemplifica el papel de la FIFA a la hora de conectar a las federaciones miembro y facilitar diferentes vías de desarrollo a medida. En este caso, la colaboración resulta especialmente valiosa dadas las fuertes afinidades lingüísticas, culturales y estructurales entre Brasil y Cabo Verde, lo que permite una transferencia de conocimientos muy relevante y práctica.