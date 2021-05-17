Wenger: "Queremos dar una oportunidad a todos los jugadores"

Arsène Wenger intervino el sábado en la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF

El director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA habló del informe mundial de la FIFA

El desarrollo de la cantera, el apoyo de la FIFA y la mejora de las competiciones, entre los temas tratados

Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, habló del deseo de que “cada federación miembro desarrolle todo su potencial” y de “dar una oportunidad a todos los jugadores” al presentar el informe mundial de la FIFA recientemente publicado, “Incrementar la competitividad mundial”, en la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF celebrada el sábado en Kigali.

El informe es el resultado de un estudio sin precedentes de 14 meses de duración que analiza el fútbol de categorías menores y las prácticas y estructuras de desarrollo de talentos por todo el mundo. Y como explicó Wenger, su centro de interés se extiende mucho más allá de la élite futbolística.

“No se trata solamente de fabricar estrellas”, afirmó el ex entrenador del Arsenal. “Se trata de influir en las vidas de la gente de forma positiva. Si conseguimos ambas cosas, mejor todavía. Pero sobre todo, queremos que las personas tengan una experiencia positiva a través del fútbol”.

“Lo importante para nosotros era saber lo que está pasando en el mundo, y preguntar: ¿cómo podemos ayudarlos? Se trata de un informe mundial, pero hay un informe específico para cada país. Ahora lo importante es actuar. Primero viene el diagnóstico; después, la acción”, subrayó.

El informe concluyó que una gran cantidad de futbolistas con talento se quedan sin descubrir debido a multitud de factores; entre ellos, la falta de planificación, la calidad de la educación, las infraestructuras y los recursos económicos. Pero pese a las evidentes disparidades entre naciones y continentes, Wenger hizo hincapié en la necesidad de encontrar soluciones independientemente del entorno.

“En los mejores centros de formación, en categoría sub-16 tienen aproximadamente 200 sesiones de entrenamiento al año. Es mucho, y también juegan muchos partidos: en Europa, unos 45 encuentros al año de media”, explicó.

“Eso significa que, si te fijas en los países sin competiciones organizadas y con menos de 200 entrenamientos, están partiendo con una desventaja enorme”, observó.

“Podemos hablar de países que tienen condiciones ideales, pero personalmente, creo que no tener condiciones ideales no es una excusa. El entrenador que quiere desarrollar jugadores siempre encuentra una solución”, continuó.

“Los entrenadores son personas que encuentran recursos cuando las condiciones no son ideales, y yo mismo he vivido eso. Así que si no tenemos suficientes competiciones, lo compensamos haciendo más entrenamientos de calidad”.

El Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, asimismo, está firmemente decidido a que la FIFA desempeñe un papel fundamental a la hora de encontrar y aplicar esas soluciones.

El Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA entrará en su segunda fase este mismo año con un seguimiento por parte del equipo técnico de la FIFA a las federaciones miembro con el fin de establecer planes individualizados a largo plazo para mejorar el estado del desarrollo de sus canteras. Ese seguimiento se respaldará con un nuevo recurso digital que se facilitará en los próximos meses para proporcionar una asistencia práctica inmediata.

“Crearemos una academia en línea en agosto”, avanzó. “Eso os ayudará a desarrollar y a formar a entrenadores, y a elaborar sesiones de entrenamiento por Internet para cada categoría de edad. Esta herramienta ofrecerá un apoyo completo para desarrollar sesiones de entrenamiento de alto nivel”.

El Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA concluyó resaltando la necesidad de que las competiciones internacionales ayuden a elevar el nivel. Hacer que el fútbol sea realmente global incrementando la competitividad en competiciones como la Copa Mundial de la FIFA™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ era el objetivo declarado de la Visión 2020-2023 del Presidente de la FIFA Gianni Infantino, y Wenger propuso a debate una posible hoja de ruta hacia esa meta.

“Una de nuestras ideas consiste en alinear y armonizar el calendario mundial de partidos y tener al final de cada año una gran competición, con partidos importantes y de alto nivel. Por supuesto, vamos a consultar a todo el mundo, y empezamos con vosotros hoy”, señaló ante el Comité Ejecutivo de la CAF. “Haremos la pregunta y podéis darnos vuestras opiniones, pues estamos muy abiertos a escucharlas”.

“Estamos convencidos de que toda progresión pasa por una mejor formación y mejores competiciones. Por ejemplo, tenemos 211 países en la FIFA, y 133 de ellos nunca han estado en un Mundial. Eso es importantísimo, porque verte enfrentado a una competición de alto nivel te brinda una buena oportunidad de mejorar. Y creo que, cuando las federaciones tengan más posibilidades de disputar las grandes competiciones, harán más por desarrollar a sus jugadores”.